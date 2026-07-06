Графіки відключення світла у Вінницькій області на 7 липня триватимуть через заходи, покликані зміцнити стабільність роботи енергосистеми.

Жителів Вінницької області попередили про планові відключення світла, які заплановані на 7 липня в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Фахівці проводитимуть діагностику обладнання, перевірку повітряних ліній електропередач, заміну зношених елементів та усунення виявлених технічних несправностей. Такі заходи покликані зміцнити стабільність роботи енергосистеми, мінімізувати ризик аварійних відключень та забезпечити більш надійне електропостачання споживачів у майбутньому.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», графіки відключення світла у Вінницькій області на 7 липня будуть тривати в селі Біликівці з 13:45 до 17:00 години за такими адресами:

Городня — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Долинна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 30, 31

Кармалюка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 31

Кармалюківська — 6, 15

Колгоспна — 1, 2, 4, 6

Кругова — 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21

Лісова — 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Лісок — 23

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25

Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Сьомацька — 2

Центральна — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 42

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Шкільна — 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Цього ж дня профілактичні роботи триватимуть у селі Браїлів. З 13:45 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці частини будинків на вулицях

3-й Центральний — 2, 4, 6, 8

Грушевського — 17

Набережна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 500

Пирогова — 1, 3, 4, 5, 5А, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27

Центральна — 68, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 262, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 286, 288, 290, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342

Крім цього, в місті Жмеринка не буде електрики з 13:45 до 17:00 години. Проте знеструмлення вводяться в будинках, що розташовані на вулицях:

Андрія Мельника — 4

8 Березня — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 18/16, 18Г, 18К, 22, 500

Бориса Олійника — 12/4

Воїнів світла — 1, 1Б, 1В, 1Г, 1Ж, 1Н, 4А, 5, 6, 8

Володимира Івасюка — 3, 7, 9, 12

В'ячеслава Семенова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Гетьмана Скоропадського — 6, 9

Дмитра Донцова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Залізнична — 3, 4, 5, 5/1, 5А, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 18, 20, 22

Захисників Азовсталі — 3, 3А, 4, 4А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/50, 21, 22, 23, 25, 25Б, 26, 28, 30, 31, 34, 34А, 35Б, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/12, 58, 64, 64А, 66, 76, 76/11, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 87А, 91, 91А, 93, 285

Злагоди — 14А, 16, 18

Івана Гонти — 21А

Івана Огієнка — 3, 3/1

Іллі Мечникова — 1, 2/22, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Калинова — 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Магістральна — 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 20/3, 20А, 21, 21/1, 22/1, 23/2, 23/3, 30А, 30Б, 30В, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/6, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67/1

Мельника — 3, 4, 6, 8, 10

Миколи Леонтовича — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38

Михайла Драгоманова — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30

Незламності — 4, 6, 8, 12

Одеська — 21/1

Павла Тичини — 1, 1А, 2, 3, 3/4, 3/6, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14/1, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Патріотична — 2, 3, 4, 5

Перемоги — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27А, 30, 31, 32, 34, 36

Петра Чайковського — 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19

Південна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 20

Приймальна — 13

Продовольча — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 14, 14А, 16

Різдвяна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19

Святослава Хороброго — 1, 3, 4, 4/1, 4А, 5/2, 6, 7, 8, 8/2, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 99

Тонельна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1.

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