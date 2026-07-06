Жителей Винницкой области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 7 июля в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Специалисты будут проводить диагностику оборудования, проверку воздушных линий электропередач, замену изношенных элементов и устранение обнаруженных технических неисправностей. Такие меры призваны укрепить стабильность работы энергосистемы, минимизировать риск аварийных отключений и обеспечить более надежное электроснабжение потребителей в будущем.

По информации АО «Винницаоблэнерго», графики отключения света в Винницкой области на 7 июля продлятся в селе Билыкивци с 13:45 до 17:00 по следующим адресам:

Городня — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Долынна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 30, 31

Кармалюка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 31

Кармалюкивська — 6, 15

Колгоспна — 1, 2, 4, 6

Кругова — 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21

Лисова — 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Лисок — 23

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25

Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Сьомацька — 2

Центральна — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 42

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Шкиільна — 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

В этот же день профилактические работы будут продолжаться в селе Браилив. С 13:45 до 17:00 без электроэнергии временно останутся жители части домов на улицах

3-й Центральный — 2, 4, 6, 8

Грушевського — 17

Набережна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 500

Пырогова — 1, 3, 4, 5, 5А, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27

Центральна — 68, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 262, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 286, 288, 290, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342

Кроме этого, в городе Жмерынка не будет электричества с 13:45 до 17:00. Однако обесточивание вводится в домах, расположенных на улицах:

Андрия Мельныка — 4

8 Березня — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 18/16, 18Г, 18К, 22, 500

Борыса Олийныка — 12/4

Воинив свитла — 1, 1Б, 1В, 1Г, 1Ж, 1Н, 4А, 5, 6, 8

Володымыра Ивасюка — 3, 7, 9, 12

Вячеслава Семенова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Гетьмана Скоропадського — 6, 9

Дмытра Донцова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Зализнычна — 3, 4, 5, 5/1, 5А, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 18, 20, 22

Захысныкив Азовстали — 3, 3А, 4, 4А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/50, 21, 22, 23, 25, 25Б, 26, 28, 30, 31, 34, 34А, 35Б, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/12, 58, 64, 64А, 66, 76, 76/11, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 87А, 91, 91А, 93, 285

Злагоды — 14А, 16, 18

Ивана Гонты — 21А

Ивана Огиенка — 3, 3/1

Илли Мечныкова — 1, 2/22, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Калынова — 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Магистральна — 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 20/3, 20А, 21, 21/1, 22/1, 23/2, 23/3, 30А, 30Б, 30В, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/6, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67/1

Мельныка — 3, 4, 6, 8, 10

Мыколы Леонтовыча — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38

Мыхайла Драгоманова — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30

Незламности — 4, 6, 8, 12

Одеська — 21/1

Павла Тычыны — 1, 1А, 2, 3, 3/4, 3/6, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14/1, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Патриотычна — 2, 3, 4, 5

Перемогы — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27А, 30, 31, 32, 34, 36

Петра Чайковського — 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19

Пивденна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 20

Прыймальна — 13

Продовольча — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 14, 14А, 16

Різдвяна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19

Святослава Хороброго — 1, 3, 4, 4/1, 4А, 5/2, 6, 7, 8, 8/2, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 99

Тонельна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1.

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