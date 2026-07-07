Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна знайти як у невеликих населених пунктах, так і в обласному центрі.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують одразу кілька громад, де власники приватних будинків готові тимчасово прихистити людей, які були змушені залишити свої домівки через війну, передає видання Politeka.

Один із доступних варіантів розташований у селі Потоки Жмеринського району. Там пропонують просторий будинок із чотирма кімнатами, розрахований приблизно на п’ятьох людей. Оселя, збудована у 1987 році, має пічне опалення, криницю, господарські приміщення, погріб, город і фруктовий сад. Водночас централізоване водопостачання та газопостачання відсутні. Господарі просять майбутніх мешканців дбайливо ставитися до майна й підтримувати чистоту.

Ще одна пропозиція доступна у Вінниці. Жінка з дитиною може заселитися без додаткових витрат на облаштування.

Також охочих готові прийняти у селі Гонорівка Ямпільського району. Для родини передбачений будинок із чотирма кімнатами, пічним опаленням, водопостачанням, гаражем і земельною ділянкою площею близько 30 соток. Санвузол облаштований на подвір’ї.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна знайти як у невеликих населених пунктах, так і в обласному центрі. Умови проживання відрізняються залежно від конкретної пропозиції, тому перед переїздом рекомендують уточнювати всі деталі.

Перелік доступних варіантів постійно оновлюється, тому переселенцям радять регулярно переглядати нові оголошення та завчасно зв’язуватися з власниками для уточнення актуальної інформації.

Фахівці радять не зволікати зі зверненням, адже окремі пропозиції можуть швидко втрачати актуальність.

Джерело: Допомагай

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