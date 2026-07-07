Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области можно найти как в небольших населенных пунктах, так и в областном центре.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области предлагают сразу несколько общин, где владельцы частных домов готовы временно приютить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, передает издание Politeka.

Один из доступных вариантов расположен в селе Потоки Жмеринского района. Там предлагают просторный дом с четырьмя комнатами, рассчитанный примерно на пять человек. Дом, построенный в 1987 году, имеет печное отопление, колодец, хозяйственные помещения, погреб, огород и фруктовый сад. В то же время, централизованное водоснабжение и газоснабжение отсутствуют. Хозяева просят будущих жильцов бережно относиться к имуществу и поддерживать чистоту.

Еще одно предложение доступно в Виннице. Женщина с ребенком может заселиться без дополнительных затрат на устройство.

Также желающих готовы принять в селе Гоноровка Ямпольского района. Для семьи предусмотрен дом с четырьмя комнатами, печным отоплением, водоснабжением, гаражом и земельным участком площадью около 30 соток. Санузел обустроен во дворе.

В то же время Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области можно найти как в небольших населенных пунктах, так и в областном центре. Условия проживания разнятся в зависимости от конкретного предложения, поэтому перед переездом рекомендуют уточнять все детали.

Список доступных вариантов постоянно обновляется, поэтому переселенцам советуют регулярно просматривать новые объявления и заранее связываться с владельцами для уточнения актуальной информации.

Специалисты советуют не тянуть с обращением, ведь отдельные предложения могут быстро терять актуальность.

Источник: Допомагай

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