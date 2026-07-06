Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области стало следствием увеличения расходов в сфере обращения с бытовыми отходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области произошло в Жмеринском обществе после утверждения новой стоимости вывоза бытовых отходов, предоставляемых предприятием «БРАВИС», сообщает издание Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет, проанализировав экономические показатели работы поставщика услуг. Необходимость пересмотра объяснили существенным увеличением затрат, влияющих на формирование конечной цены.

Среди главных факторов – подорожание горючего на 38,2%, рост земельного налога на 17,7%, арендной платы за государственные участки на 21,5%, а также повышение стоимости аренды специализированной техники на 50%. Кроме того, учли увеличение экологического сбора на 13,6% и минимальной заработной платы на 8,1%.

На окончательные расчеты также отразились изменения графиков вывоза бытовых отходов, из-за чего изменилась структура производственных затрат.

Обновленные цены различаются в зависимости от типа жилья. Для жителей частного сектора ежемесячная плата будет составлять 56,94 гривны на одного человека, тогда как для жителей многоквартирных домов — 55,82 гривны.

В обществе подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области стало следствием общего увеличения расходов в сфере обращения с бытовыми отходами и необходимости привести экономические расчеты к актуальным условиям.

Новые тарифы уже вступили в силу после официального утверждения решения исполнительного комитета.

В местных властях отмечают, что в дальнейшем стоимость услуг будет пересматриваться с учетом экономической ситуации и изменений основных составляющих себестоимости.

Источник: zhgazeta

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