Графики отключения света в Днепропетровской области на 8 июля продлятся из-за плановых работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области 8 июля вводятся в рамках планового технического обслуживания электросетей. Энергетики будут выполнять проверку оборудования, ремонт отдельных участков сети и устранять потенциальные технические неисправности, чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварии.

По информации энергетиков, в Жовтых Водах профилактические работы продлятся с 07:30 до 18:00. На этот период электроснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:

Европейська — 1, 3

Музейна — 42, 44, 46

Промыслова — 11

Садова — 50–58 (парные), 61–71 (непарные)

Хмельныцького — 25, 25А, 27, 29, 31, 31А, 33–39 (непарные)

Щаслыва — 67–75 (непарные), 76–84 (парные)

пров. Васыля Стуса — 1–10

пров. Пивничный — 1–3, 5, 7, 9

пров. Снижный — 1–10

Кроме того, плановые отключения света 8 июля будут введены и в селе Орильське. Здесь ремонтные работы продлятся с 08:00 до 18:00, а без электроснабжения временно останутся жильцы домов на таких улицах:

Заводська — 23, 24А, 33.

Также будут выключать электричество с 08:00 до 18:00 в селе Широке. Обесточат отдельные адреса:

Верхня Набережна — 30

Зарична — 2, 4

Молдавська — 1–3, 5, 9, 15, 45

Степова — 2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31–35, 37–43 (непарные), 44, 45–51 (непарные), 52, 53–74, 87

Широкивська — 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10–21, 23, 24А, 25, 27–29, 54

пров. Степовый — 1, 3, 3А, 4–6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14–16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20–30 (парные), 33, 37, 68, 70, 70А, 76

Плановые работы также намечены в населенном пункте Обухивка. Для части потребителей электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 18:00 по следующим адресам:

Центральна — 1

СТ: 131, 303, 305, 344, 351

СТ «Изумруд» — 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855

СТ «Орильська Галявына» — 80

СТ «Элеватор» — 93, 106, 119, 128

СТ «Колос» — 207.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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