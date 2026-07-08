Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківську стало необхідним через суттєве зростання виробничих витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківську торкнеться споживачів уже з 9 липня, передає видання Politeka.

Виконавчий комітет міської ради затвердив нову вартість централізованого водопостачання та водовідведення для КП «Івано-Франківськводоекотехпром».

Для населення загальний тариф на обидві послуги становитиме 65,5 гривні за кубометр із ПДВ. Наразі мешканці сплачують 28,2 гривні, тож сума у платіжках фактично зросте більш ніж удвічі. Водночас абонентська плата для жителів багатоквартирних будинків залишається без змін — 24,67 гривні.

Для підприємств встановили окремі розцінки. Водопостачання коштуватиме 11,64 гривні за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 6,74 гривні.

У комунальному підприємстві пояснили, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківську стало необхідним через суттєве зростання виробничих витрат. За інформацією підприємства, чинні розцінки, які діяли з 2022 року, покривали лише близько 70% фактичної собівартості.

За підсумками першого кварталу 2026 року недоотримані доходи сягнули приблизно 51,5 мільйона гривень. Водночас витрати на електроенергію збільшилися на 24%, паливно-мастильні матеріали — на 42%, а фонд оплати праці разом із єдиним соціальним внеском зріс на 22%.

У міській раді зазначають, що перегляд вартості має забезпечити стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення, а нові розцінки почнуть діяти з 9 липня.

Мешканцям рекомендують врахувати нові розцінки під час планування щомісячних витрат на комунальні послуги.

Джерело: pravdatutnews

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