Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську став вимушеним кроком для збереження стабільної роботи мережі.

Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську почав діяти з 1 липня через скорочення кількості автобусів і тролейбусів на міських маршрутах, передає Politeka.

Про зміни повідомили у КП «Електроавтотранс». На підприємстві пояснили, що рішення пов'язане з нестачею водіїв та працівників, яка виникла, зокрема, внаслідок мобілізаційних процесів.

Згідно з оновленими даними, випуск автобусів скоротили на 15%, а тролейбусів — на 12%. Через це окремі напрямки працюватимуть за іншою схемою.

Маршрут №2 продовжили до Північного бульвару. Водночас №8 тимчасово припинив роботу. Менше машин курсуватиме на лініях №6 і №7, а для №3, №5 та №9 скоротили кількість обідніх рейсів.

Зміни торкнулися також автобусних напрямків №23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57, де пасажирам варто враховувати більші інтервали між рейсами.

Ознайомитися з оновленим розкладом можна на офіційному сайті та у мобільному застосунку. Паперові таблиці на зупинках обіцяють замінити протягом трьох днів.

У підприємстві зазначають, що новий графік руху транспорту в Івано-Франківську став вимушеним кроком для збереження стабільної роботи мережі. Водночас рух комунального транспорту вулицею Дністровською вже повністю відновлено.

Підвищення цін на Франківщині торкнулося також і комунальних послуг.

Відповідне рішення ухвалили органи місцевого самоврядування. Зміни стосуються тарифів на збирання, транспортування та подальшу утилізацію сміття в межах громади. Нові розцінки почнуть діяти з першого дня літа та охоплять усіх споживачів послуги.

Джерело: mi100.info

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