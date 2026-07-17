Подорожание проезда в Николаевской области официально вступило в силу в Вознесенске, где с 1 июля ввели новую стоимость пользования городскими автобусами, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

Согласно обновленным расценкам, одна поездка для большинства пассажиров стоит 20 гривен. Для граждан, имеющих право на льготы, сохранен специальный тариф – 10 гривен.

Информацию об этом предоставляет официальный портал Вознесенского территориального общества .

В городских властях объяснили необходимость пересмотра экономическими факторами. За последний период существенно увеличились расходы на горючее, ремонт техники, приобретение запчастей, сервисное обслуживание транспорта и оплату труда работников отрасли.

В то же время, подорожание проезда в Николаевской области должностные лица называют шагом, который должен обеспечить бесперебойную работу автобусных маршрутов. По их словам, дополнительные поступления позволят поддерживать транспорт в надлежащем техническом состоянии, выполнять необходимые ремонты и не допускать сокращения рейсов.

Обновленные тарифы действуют с 1 июля 2026 года. Если себестоимость перевозок продолжает расти, вопросы стоимости услуг могут повторно вынести на рассмотрение исполнительного комитета.

Жителям советуют перед поездкой уточнять актуальную оплату на нужном направлении во избежание недоразумений при посадке. Также специалисты отмечают, что стабильное финансирование перевозчиков является одним из ключевых факторов сохранения регулярного транспортного сообщения в общине.

Кроме того, в Николаевской области подорожание коснулось также продуктов питания.

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