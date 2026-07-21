Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 22 липня будуть тривати через ремонтні роботи.

Українцям показали детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 22 липня, які носять плановий характер, пише Politeka.net.

Жителів Дніпропетровської області попередили про планові відключення електроенергії 22 травня, які запроваджуються у зв'язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж. Енергетики закликають мешканців населених пунктів, які потрапили до графіків, завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.

За інформацією операторів електромереж, у місті Жовті Води електропостачання буде тимчасово припинене з 07:30–18:00. Планові роботи охоплять окремі будинки на вулицях:

Євгена Черняхівського — 1, 3, 5–9, 11, 12, 14–18, 22–28, 34, 36

Зоряна — 1–6

Лісова — 6А

Севастопольська — 2, 3, 5, 7–27, 29–31, 33, 35, 37

Робітничий, пров. — 1–13, 15, 19–25 (непарні)

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 22 липнятакож будуть діяти у місті Кривий Ріг, проте 07:30–18:00 години вони охоплять такі вулиці:

Генерала Безручка — 43

Гірників — 46

Також з 09:00 до 18:00 додаткові відключення заплановані у селі Радушне. Обмеження стосуватимуться окремих адрес на вулицях:

Зоологічна — 8А

Центральна — 1А

Шкільна — 1, 1А, 2–11, 15

Шкільний, пров. — 8

З 08:00–18:30 години графіки відключення світла діятимуть у селі Надія. Протягом багатьох годин без електроенергії залишаться окремі споживачі, які проживають на вулицях:

Зелена — 77, 77А, 77Б, 85–92, 95–104, 104А, 106–109, 111–114, 116–120

Молоді — 15

Надії — 1

Цвітна — 1–14.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК"

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