Графики отключения света в Днепропетровской области на 22 июля продлятся из-за ремонтных работ.

Украинцам показали подробные графики отключения света в Днепропетровской области на 22 июля, которые носят плановый характер, пишет Politeka.net.

Жителей Днепропетровской области предупредили о плановых отключениях электроэнергии 22 мая, которые вводятся в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей. Энергетики призывают попавших в график жителей населенных пунктов заблаговременно зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.

По информации операторов электросетей, в Жовти Воды электроснабжение будет временно прекращено с 07:30–18:00. Плановые работы охватят отдельные дома на улицах:

Евгена Черняхивського — 1, 3, 5–9, 11, 12, 14–18, 22–28, 34, 36

Зоряна — 1–6

Лисова — 6А

Севастопольська — 2, 3, 5, 7–27, 29–31, 33, 35, 37

Робитнычый, пров. — 1–13, 15, 19–25 (непарные)

Графики отключения света в Днепропетровской области на 22 июля также будут действовать в городе Крывый Риг, однако 07:30–18:00 они охватят такие улицы:

Генерала Безручка — 43

Гирныкив — 46

Также с 09:00 до 18:00 дополнительные отключения запланированы в селе Радушне. Ограничения будут касаться отдельных адресов на улицах:

Зоологична — 8А

Центральна — 1А

Шкильна — 1, 1А, 2–11, 15

Шкильный, пров. — 8

С 08:00–18:30 часы графики отключения света будут действовать в селе Надия. В течение многих часов без электроэнергии останутся отдельные потребители, проживающие на улицах:

Зелена — 77, 77А, 77Б, 85–92, 95–104, 104А, 106–109, 111–114, 116–120

Молоди — 15

Надии — 1

Цвитна — 1–14.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК"

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