Українцям пояснили, які можна отримати доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області.

Частина українських пенсіонерів може щомісяця отримувати понад тисячу гривень доплати у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Такі виплати передбачені для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, відповідно до норм закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Як повідомили у ПФУ, пенсійне забезпечення в Україні може складатися не лише з основної пенсії, а й із різноманітних надбавок, підвищень та доплат. Однією з таких є щомісячна виплата, яка для окремих категорій громадян дозволяє суттєво збільшити розмір пенсії.

Право на доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області мають, зокрема:

Герої України;

особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;

громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені чотирма і більше державними орденами;

особи, удостоєні почесних звань, зокрема народні артисти України;

матері-героїні, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей.

У визначених законом випадках право на таку доплату може перейти й до батька. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно виховав дітей. Під час визначення права на надбавку також враховуються офіційно усиновлені діти.

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 564 гривні, а сума надбавки визначається у відсотках від нього.

Залежно від категорії одержувача щомісячна доплата становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму. У грошовому еквіваленті це від 897 до 1 026 гривень, які виплачуються додатково до основного розміру пенсії.

Ця надбавка має постійний характер і фінансується за рахунок державного бюджету, тому громадяни, які відповідають встановленим критеріям, можуть отримувати її разом із основною пенсійною виплатою.

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