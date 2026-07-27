Українців попередили про планові графіки відключення світла, що триватимуть у Запоріжжі на 28 липня.

Графіки відключення світла охоплять десятки адрес у Запоріжжі, обмеження будуть діяти 28 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 28 липня запроваджують у зв'язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Тому варто завчасно підготуватися до тривалиї обмежень.

У «Запоріжжяобленерго» повідомили, перший етап знеструмлень триватиме з 09:00 до 16:00. У цей час без електропостачання залишаться окремі будинки на вулиці:

Рубана — 9, 11, 11–13, 13 (п. 1–3), 13 (п. 4–5), 15, 17 (п. 5–6)

Основний обсяг планових відключень заплановано з 09:00 до 17:00. У цей період ремонтні бригади працюватимуть на численних об'єктах електромереж, тому електропостачання буде тимчасово припинене для мешканців десятків вулиць міста:

Азовська — 1–9, 11, 2–10, 12, 14, 23–31, 31А, 24–34, 13–21, 14–22, 33–39, 36–40

Балка Попівка — 1–13, 15, 17–23, 25, 27–45

Батарейна — 33, 37–41, 45, 56

Броньова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31–45, 32, 34, 36, 38, 40–52, 45, 47, 49, 49а (оп. 19), 51–69, 54–64, 70

Будівельна — 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 4, 4а, 5–13, 6–18, 15, 17–25, 20–32

Вапняна — 2–6, 3, 7–11

Василя Вишиваного (Червонозаводська) — 1, 1ж–2, 2–16, 3–13, 15, 17–27, 18, 18а, 20–30, 56

Вахтова — 1–11, 13, 13а, 15–21, 15а, 2–12, 12а, б, в, г, 21а, 21б, 21в, 21е, 21с, 23а, 25а

Володимира Ященка (Зеленогірська) — 1–9, 11, 12, 14а, 14–26, 26а, 28, 28а, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 51, 2–10, 15–25, 27

Глєбова — 2, 3–11, 4, 4а, 6–20

Глиноцементна — 6–18, 7–33

Гнаровської (Лісна) — 3, 3а, 2–14

Деповська — 79а

Дмитра Миргородського (Піонерська) — 1–13, 2, 4, 6, 8, 10, 14–18, 15, 17, 19–23, 20, 22, 24, 25–41, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40–82, 40а, 43–93, 93а

Дорошенка — 4, 6, 6а, 8, 10, 14

Енергодарська (Академіка Карпинського) — 1, 1а, 2, 2а, 3–27, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Закарпатська — 1–15, 19, 21, 2а, 2–18

Запорізька — 6, 6 (п. 1–4), 6 (п. 5–7)

Запрудна (Прудова) — 1–19, 2–18

Зачиняєва — 22–56, 23–27, 23А, 25, 29, 31–39, 35, 45–53, 50А, 57–61

Знаменська — 1–11, 2–18, 20

Зорепадна (Мануїльського) — 1–11, 1А, 2–12, 13, 14–30, 15–49, 30а, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 42а, 43а

Івана Богуна — 12–16, 13–49

Кам'яна — 1, 2, 3, 4–18, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20–28, 23–29, 29, 29А, 30–36, 31, 33, 35–47, 38а, 40, 42–56, 44

Квіткова — 1–15, 19–25, 2–20

Київська — 1–35, 39, 41, 41а, 43, 45, 4–28, 32–50, 40, 52–68, 72–80

Княжа (Алапаєвська) — 1–21, 21а, 2–20

Кобзарська (Островського) — 1, 2а, 4, 5–21, 6–12, 16–28

Козача — 17а, 19, 21, 39, 39а, 41, 43, 45 (5 пов.), 47 (9 пов.), 49 (9 пов.), 49а (9 пов.)

Космічна — 11а, 13, 13/2, 15, 17, 19, 21

Костя Гордієнка (Тушинської) — 1, 1а, 2–10, 9–13, 17

Лікарська — 1, 2, 3–11, 4–12

Літня — 1а, 2–6, 2а (оп. 34), 3, 9–13

Митрополита Шептицького (Белінського) — 1–31, 35–45, 47–59, 61, 63, 65, 67, 69–95, 2–34, 40–50, 52–56, 58–80

Новомиколаївська (Новомосковська)

Олександра Вишнівського (Політкаторжан) — 20–26, 21–25, 27–39, 28–48, 41–49, 50–74, 53, 55

Освітянська (Енгельса) — 1, 2, 3–17, 4–16, 4а, 18, 19–35, 20, 22–38, 23а, 35А, 37, 39, 39А, 40–52, 41, 43, 45–69, 56, 58

Осипенко (Осипенка) — 1, 1а, 1/2, 2, 2а, 3–29, 6, 8, 8а, 10–24, 26, 28–36, 31, 33–43, 38, 40–44, 40а, 45–55, 46, 48, 50, 52–58, 57–61, 60, 62–72

Остапа Вересая (Чернишевського) — 1, 2, 2а, 4–10, 5–31, 14–40, 42

Поліклінічна — 2а, 4, 6, 9, 11–21

Приватна (Красіна) — 1–7, 9, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2/4, 2/5, 4–22, 11–29, 24–32, 33–53, 48–54, 55–61, 63, 65–75

Продольна — 1–15, 17а, 19, 21, 25–33, 35–57, 54, 54а, 56–62, 59, 2–18, 20–26, 28–34, 38–52

Радісна — 2, 4а

Раєвського — 1

Репіна — 1–9, 4–14

Рубана — 14

Рясна — 2–8, 3–7, 8, 8б, 9а, 12а, 13–31, 14, 19

Саксаганського — 1, 3–9, 4а, 4/1, 6–10, 9а, 11–29, 11а, 12–30, 12а, 31–37, 32–38, 39, 39а, 40, 41

Самарської паланки — 1–17, 2–8, 10, 12

Саперна — 1–13, 17, 2–18, 20–36, 21, 21г, 21д, 23/1, 23/5, 23а, 23б, 23в, 23д, 44 (по Тушинського)

Селищна — 50, 50–84, 57–95

Сімейна (Урицького) — 1–17, 19, 21–29, 30А, 31–39, 2–20, 22–30, 32–40, 40а

Танкістів — 1–11, 1а, 2–20

Уманська — 19, 21

Федьковича — 3

Шкільна — 30, 32, 34, 36

Ялинкова (Крупської) — 1–5, 13, 2

Моторобудівників (пр.) — 30а, 32, 32а

Гурзуфський (пров.) — 22а, 23, 24, 25, 26

Керамічний (Глінки) (пров.) — 3–5

Козачий (пров.) — 13в

Мелітопольський (пров.) — 1–11, 11А, 2–10

Оздоровчий (пров.) — 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 5б, 5в

Південне (шосе) — 21, 50, 52

Хортицьке (шосе) — 42 (п. 1–4), 42а.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Запоріжжі: хто може взяти участь в цій програмі.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі: хто отримає ще одну виплату.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Запоріжжі: хто може заробляти від 27 тисяч гривень.