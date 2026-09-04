Подорожание продуктов в Полтавской области больше всего отразилось на стоимости мясной продукции, тогда как мука и консервы изменились более умеренно.

Подорожание продуктов в Полтавской области отразилось прежде всего на стоимости говядины, тогда как мука и кабачковая икра прибавили к предыдущим показателям гораздо меньше, сообщает Politeka.

Самый высокий ценник среди представленных товаров имеет говяжий гуляш . Средний уровень составляет 437,63 грн за килограмм . У Megamarket аналогичная позиция стоит 510, Novus предлагает ее за 479, а Metro – за 323,89.

Разница между самым дорогим и дешевым предложением достигает более 186 гривен . Это показывает, насколько существенно отличается стоимость в зависимости от торговой сети.

Для сравнения, предыдущий средний показатель по говядине составил 416,95 грн. Таким образом, прирост составил 20,68 за килограмм .

Среди консервированной продукции изменение было меньше. Средняя стоимость кабачковой икры составляет 104,50 гривны за банк . В доступных данных представлено предложение Novus.

Ранее средний показатель равнялся 104 грн. Разница составляет 5 , поэтому рост здесь оказался умеренным по сравнению с мясным сегментом.

В течение наблюдаемого периода цена поначалу держалась на уровне 104 гривны, после чего поднялась до 109 и оставалась на этом уровне.

Пшеничная мука «Хуторок» в настоящее время имеет средний ценник 38,50 грн за килограмм . Именно столько стоит упаковка в Megamarket.

Среднемесячный показатель за предыдущий период составил 35,88 грн. Следовательно, разница составила 2,62 .

В Novus указана стоимость 33,26 гривны, что почти на 5,24 ниже предложения Megamarket. Такая разница может быть важной для покупателей, регулярно покупающих базовые бакалейные товары.

Наибольший прирост среди трех позиций пришелся на говядину - 20,68 . Далее следует кабачковая икра с разницей 5 гр и мука, которая прибавила 2,62.

В то же время, сами ценники в торговых точках могут существенно отличаться. Особенно это заметно на примере гуляша: покупателю следует сравнивать предложения перед приобретением, ведь разница между сетями превышает 180 грн за килограмм.

Общая картина свидетельствует, что изменения затронули как мясную продукцию, так и товары повседневного спроса. В то же время темпы роста остаются разными в зависимости от конкретной категории.

Подорожание продуктов в Полтавской области больше всего отразилось на стоимости мясной продукции, тогда как мука и консервы изменились более умеренно.

Источник: Минфин

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