Дефицит продуктов в Кировоградской области может усилить ценовое давление поближе к холодному сезону.

Дефицит продуктов в Кировоградской области осенью может проявиться, прежде всего, из-за подорожания картофеля, ведь жара и длительное отсутствие осадков негативно сказались на формировании урожая, сообщает Politeka.

По данным директора Института картофелеводства НААН Николая Фурдиги, во многих регионах во время бутонизации и цветения растения испытывали острую нехватку влаги. Особенно сложными стали периоды, когда температура воздуха более пяти дней подряд превышала +37 °C.

В таких условиях картофель тратил значительную часть влаги на охлаждение, а не на развитие клубней. Даже поля с орошением понесли потери: шестидневный температурный стресс мог уменьшить урожайность примерно на 7 тонн с гектара.

Специалист прогнозирует, что в конце октября или начале ноября стоимость овоща способна увеличиться примерно на 30%.

Пока ситуация на рынке выглядит иначе. Из-за активной уборки ранних сортов и стремления фермеров быстрее реализовать продукцию закупочные расценки временно опустились до 6,5–7 грн за килограмм.

В то же время эксперты не ожидают масштабной нехватки продовольствия в Украине. Основным риском для потребителей называют не пустые полки, а уменьшение покупательной способности из-за общего роста стоимости товаров.

Для Кировоградской области ситуация также будет зависеть от фактических объемов собранного картофеля и последующих погодных условий. Если предложение сократится, дефицит продуктов в Кировоградской области может усилить ценовое давление поближе к холодному сезону.

Так что осенью потребителям следует учитывать возможное подорожание картофеля и заранее планировать расходы на базовые продукты.

Источник: glavred

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