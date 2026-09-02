Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области — проект «MESH» расширяет географию и принимает анкеты от переселенцев, которые хотят начать или восстановить собственное дело.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области открывает новые возможности для переселенцев, которые хотят начать или восстановить собственное дело. О старте анкетирования в рамках проекта «MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь общинам с высоким уровнем риска» сообщает официальный сайт Виноградовской территориальной громады.

Проект реализует благотворительная организация «Щедрик» в партнерстве с благотворительным фондом «Право на защиту» при поддержке Гуманитарного фонда для Украины. В Днепропетровской области географию программы расширили на три района.

Принять участие в анкетировании могут лица, которые в течение последних шести месяцев переместились с временно оккупированных, прифронтовых территорий или зон активных боевых действий и имеют статус ВПЛ или были эвакуированы. Присоединиться могут также те, кто в течение последних трех месяцев имеет раненых или погибших членов домохозяйства.

Еще одна категория участников — люди, чье жилье или бизнес пострадали в результате обстрелов в течение последних трех месяцев, или те, кто потерял возможность заниматься самозанятой деятельностью.

Деньги можно направить как на фермерскую, так и на внефермерскую деятельность. В перечне — птицеводство и животноводство, овощеводство и садоводство, ремонт бытовой техники, строительные и ремонтные работы, изготовление мебели, клининговые услуги, мелкая розничная торговля, ремонт обуви, швейное дело, услуги красоты и ухода, онлайн-деятельность, а также переквалификация и начало нового дела.

К проекту в Днепропетровской области присоединились Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы. Если у вас есть другая бизнес-идея или вы планируете восстановить собственное дело — анкету можно заполнить уже сейчас.

Как принять участие в программе

Для участия достаточно заполнить анкету. Стоит помнить: гуманитарная помощь предоставляется бесплатно, однако прохождение анкетирования не гарантирует получения денежной поддержки. Программу координирует БФ «Право на защиту» в рамках проекта «MESH» при поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

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