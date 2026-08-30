Доплаты для пенсионеров в Запорожье, которым исполнилось 70 лет и больше, начисляются ежемесячно вместе с пенсией. В Пенсионном фонде объяснили, какие суммы добавляют в зависимости от возраста и нужно ли куда-то обращаться.

Гуманитарная помощь в Запорожье — это лишь один из видов поддержки пожилых жителей города. Доплаты для пенсионеров в Запорожье, которым исполнилось 70 лет и больше, начисляются ежемесячно вместе с пенсией, и их размер зависит от возраста человека.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, пенсионерам от 70 лет устанавливается ежемесячная компенсационная выплата, если общий размер их пенсионных выплат не достигает 10 340,35 гривны. Это размер средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год.

Сумма доплаты зависит от возраста. Людям старше 80 лет добавляют до 570 гривен, пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет — до 456 гривен, а тем, кому от 70 до 75 лет, — до 300 гривен.

Такую компенсационную выплату назначают автоматически с даты достижения 70, 75 или 80 лет. Она не зависит от вида пенсии, закона, по которому она назначена, продолжительности страхового стажа или того, продолжает ли человек работать.

Отдельно с 1 марта 2026 года действуют доплаты, которые «дотягивают» пенсию до определенного минимума. Те, кому исполнилось 80 лет и кто имеет страховой стаж 20 лет (женщины) или 25 лет (мужчины), получают ежемесячно не менее 4 213 гривен.

Пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет со стажем 30 лет (женщины) или 35 лет (мужчины) пенсию доплачивают до 4 050 гривен. А тем, кому еще нет 70 лет, но которые имеют такой же стаж, гарантируют не менее 3 725 гривен.

Нужно ли обращаться, чтобы получить доплату

Доплаты для пенсионеров в Запорожье начисляются без дополнительных заявлений — Пенсионный фонд делает перерасчет автоматически, когда человек достигает соответствующего возраста. Деньги поступают вместе с основной пенсией ежемесячно.

Если доплату не начислили, обратитесь в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства или через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ. Для этого понадобится паспорт и идентификационный код.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье 27 и 28 августа: какие улицы останутся без электричества на весь день.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 26 августа: без водоснабжения остались тысячи жителей.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Запорожье 26 и 27 августа: опубликованы адреса затяжных обесточиваний.