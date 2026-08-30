Синоптики советуют жителям Днепропетровской области держать под рукой зонт: новая неделя будет преимущественно теплой, однако без дождей не обойдется.

Прогноз погоды на предыдущую неделю в регионе уже давал представление о погоде, а новая неделя в Днепропетровской области обещает быть преимущественно теплой, хотя и с отдельными дождливыми эпизодами.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, температурный режим недели будет комфортным, а дожди будут носить кратковременный характер.

В понедельник, 31 августа, днем ожидается +26°, ночью — +15°, облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 1 сентября, воздух прогреется до +27° — это самый теплый день недели, ночью столбики термометров опустятся до +14°, небо будет малооблачным, без осадков.

В среду, 2 сентября, днем удержится жаркая отметка +27°, ночью +15°, малооблачно, осадков не ожидается.

В четверг, 3 сентября, температура днем немного снизится до +26°, ночью повысится до +17°, облачность малооблачная, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 4 сентября, днем +25°, ночью +16°, небо облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 5 сентября, днем удержится +25°, ночью +16°, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 6 сентября, температура днем опустится до +24° — самый прохладный день недели, ночью повысится до +18°, малооблачно, и снова возможны осадки.

Самая теплая погода в регионе будет во вторник, 1 сентября, когда днем ожидается +27°, а самая прохладная — в воскресенье, 6 сентября, с дневной отметкой +24°. Перепад температур за неделю составляет всего 3°, поэтому резких изменений погоды не предвидится. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в четверг, 3 сентября, и в воскресенье, 6 сентября.

В дни с возможными осадками — четверг и воскресенье — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. В остальные дни, когда днем держится теплая погода до +27°, синоптики советуют пить больше воды, а активные дела планировать на утренние или вечерние часы, когда солнце менее активно.

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