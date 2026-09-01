Графики отключения света в Кропивницком 2 и 3 сентября опубликовало Кировоградоблэнерго: без электроэнергии на несколько часов могут остаться жители десятков улиц.

Графики отключения света в Кировоградской области снова обновились — на 2 и 3 сентября в Кропивницком энергетики запланировали плановые отключения на десятках улиц.

Как сообщает сайт Кировоградоблэнерго, большинство отключений продлятся с 08:00 до 17:00.

Графики отключения света в Кропивницком 2 и 3 сентября: адреса и время

2 сентября с 08:00 до 17:00 без света могут остаться жители переулков Карьерного и Новоукраинского, тупика Приречного, улиц Олега Паршутина, Василия Стуса, Вербицкого, Ксении Эрдели, Никопольской, Криворожской, Петра Чубинского, Ольги Гливы, Садовой, Архитектора Достаевского, Академика Тамма, проспектов Промышленного и Университетского и других.

Для части адресов 2 сентября действуют более короткие промежутки: с 09:00 до 13:00 — переулки Березовый и Азовский, улицы Героев-спасателей (19, 2а) и Автолюбителей, 2; с 12:00 до 17:00 — улица Автолюбителей, 3е, и улица Промышленная, 3в. В городе Новое на улице Дружбы с 09:00 до 17:00 будет проходить капитальный ремонт.

3 сентября с 08:00 до 17:00 отключения охватят еще больше адресов: улица Светланы Барабаш (дома 20–47), переулки Карьерный, Гурбенский, Новоукраинский, Санаторные 1-й, 2-й и 3-й, улицы Василия Стуса, Вербицкого, Ксении Эрдели, Никопольская, Криворожская, Ольги Гливы, Садовая, Архитектора Достаевского, Бобринецкий шлях, Света, Пригородная, Луганская, Школьная, Марии Заньковецкой, Дунайская и другие.

3 сентября для части потребителей предусмотрены более короткие интервалы: с 09:00 до 13:00 — переулок Максима Зализняка, улицы Николаевская, Аджамская, Антонова, Уютная, Василия Симоненко, переулки Водозаборный и Филиппа Орлика. С 12:00 до 17:00 — переулки Строителей, Студенческий, Херсонский, Мельничный, Сечевой, Вознесенский, улицы Житомирская, Сечевая, Преображенская, Полтавская, Мечникова, Харьковская, Крымская, Генерала Кульчицкого, Степана Разина.

Что делать жителям

Во время плановых отключений энергетики советуют выключать из розеток чувствительную технику, чтобы избежать повреждений после восстановления питания. Полный перечень адресов по каждому дню — на официальном сайте Кировоградоблэнерго.

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