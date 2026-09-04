Аренда жилья в Одессе в августе 2026 года подорожала почти во всех сегментах рынка долгосрочной аренды. Более половины всех предложений сосредоточено в Приморском районе, а наибольший спрос традиционно приходится на одно- и двухкомнатные квартиры.

Цены в Одесской области продолжают расти, и рынок аренды жилья — не исключение. В Одессе в августе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го подорожали практически все основные сегменты долгосрочной аренды.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику маркетплейса проверенной недвижимости DIM.RIA. Там проанализировали ситуацию на рынке долгосрочной аренды Одессы в августе 2026 года и сравнили показатели с прошлым годом. Лето не принесло удешевления жилья: предложение росло, но вместе с ним повышались и цены.

Приморский район — более половины всех предложений

Главным центром рынка аренды Одессы остаётся Приморский район. В августе на него приходилось 53% всех предложений жилья в долгосрочную аренду. За год выбор объектов здесь существенно расширился: количество предложений выросло на 48%.

Ещё заметнее динамика в отдельных микрорайонах. Больше всего за год предложение увеличилось в Аркадии — на 59%, в посёлке Котовского — на 48%, в Слободке — на 41%.

Основу рынка формируют небольшие и средние квартиры. 54% всех предложений — однокомнатное жильё, ещё 31% — двухкомнатные квартиры. В отдельных районах доля однокомнатного жилья превышает половину всего предложения.

Что ищут арендаторы

Структура спроса в целом соответствует предложению, однако интерес к двухкомнатному жилью почти сравнялся со спросом на однокомнатные квартиры. В августе 47% интереса арендаторов приходилось на 1-комнатные квартиры, а 44% — на 2-комнатные. Дома и таунхаусы остаются значительно менее массовым сегментом: их доля составила лишь 2%.

Сколько стоит аренда квартиры в Одессе

По уровню арендных ставок Приморский район существенно опережает другие части города. В августе средняя цена здесь составляла: 18,4 тыс. грн в месяц — за однокомнатную квартиру, 25,4 тыс. грн — за двухкомнатную, 39,4 тыс. грн — за трёхкомнатную. В других районах города аренда в среднем обходится в 1,5–2 раза дешевле.

Больше всего за год подорожали частные дома и однокомнатные квартиры. В то же время стоимость двухкомнатного жилья изменилась минимально — лишь на 1%.

По темпам роста цен первое место занимает Хаджибейский район: аренда здесь подорожала на 38–78% в зависимости от количества комнат. Это свидетельствует о том, что рост ставок происходит не только в традиционно дорогом центре.

Где дороже всего арендовать однушку

Среди микрорайонов самые высокие цены на однокомнатное жильё зафиксированы в популярных локациях Одессы. Самой дорогой остаётся Аркадия, где средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 26,1 тыс. грн в месяц. Далее идут Большой Фонтан — 18,2 тыс. грн/мес. и Центр — 15,1 тыс. грн/мес. При этом в Аркадии за год количество доступных объектов выросло на 59%.

Данные августа показывают двойной тренд: предложение на рынке растёт, но вместе с ним продолжают повышаться и цены. Наиболее востребованными остаются 1- и 2-комнатные квартиры, которые вместе формируют 91% интереса арендаторов.

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