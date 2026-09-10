В Запорожье 10 сентября из-за аварии на водопроводе без водоснабжения остались три девятиэтажки — около 1080 жителей. Названы адреса домов и где набрать питьевую воду.

Ситуация с водоснабжением в Запорожье снова осложнилась — утром 10 сентября из-за аварийных ремонтных работ на водопроводе временно прекратили подачу воды в три девятиэтажных дома.

Об этом сообщил городской портал «ЗаБор» со ссылкой на КП «Водоканал». Ремонтные бригады работают на водопроводе диаметром 500 мм по адресу ул. Запорожская, 9.

С 10:20 без водоснабжения остались дома по адресам:

ул. Запорожская, 1;

ул. Запорожская, 5;

ул. Запорожская, 9.

Всего без воды оказались около 1080 жителей. Пока длится ремонт, коммунальщики организовали подвоз питьевой воды — автоцистерна стоит возле дома по адресу ул. Запорожская, 5.

Когда возобновят водоснабжение

В КП «Водоканал» отметили, что воду жителям вернут сразу после завершения аварийного ремонта. Точное время зависит от сложности повреждения трубы диаметром 500 мм.

Жителям домов на ул. Запорожской советуют набрать запас воды из автоцистерны возле дома №5, пока аварийные бригады завершают работы.

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