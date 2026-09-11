В Кременчуге планируют увеличить расходы на продуктовые наборы для семей погибших защитников и компенсацию за топливо. Проект решения выносят на сессию городского совета.

Денежная помощь в Полтавской области семьям погибших защитников может вырасти — в Кременчуге готовят изменения в местную программу поддержки.

Об этом говорится в проекте решения Кременчугского городского совета, который выносят на очередную сессию. Как сообщает «Кременчугская газета», документ предусматривает увеличение расходов на продуктовые наборы для семей погибших и на компенсацию за топливо.

Речь идет о внесении изменений в действующее решение горсовета, регулирующее поддержку семей павших защитников. Город уже несколько лет обеспечивает эти семьи продуктовыми наборами, а также возмещает расходы на бензин или дизельное топливо для поездок.

Теперь эти две статьи расходов предлагают увеличить. Это означает, что семьи погибших смогут получать больше продуктов или больший объем компенсации за топливо — точные суммы станут известны после принятия решения на сессии.

Продуктовые наборы и компенсация за топливо являются частью более широкой программы социальной защиты семей погибших защитников, которая действует в Кременчугской громаде. Ее финансирование осуществляется из местного бюджета.

Кто может получить помощь

На поддержку могут рассчитывать семьи погибших защитников, проживающие или зарегистрированные в Кременчугской громаде. Для оформления обращаются в местное управление социальной защиты населения или ЦНАП.

Что известно об увеличении расходов

Проект решения должен быть рассмотрен депутатами в ближайшее время. После принятия документ вступит в силу, и финансирование увеличат в пределах текущего бюджетного года.

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