Audi A6 2022 року мають незначні оновлення, що розширюють доступність пакетів і пропонують нові конструкції коліс і внутрішньої обробки.

Про це повідомляє автопортал "carsdirect.com".

Audi A6 2022 року буде доступний в трьох комплектаціях різних моделей: преміум, Преміум Плюс і Престиж.

Платформа середнього розміру варіюється від преміальної обробки седана, починаючи з 56 945 доларів, і доходить до RS 6 Avant, яка починається від 117 545 доларів.

Audi A6 2022 року оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, позначеним як 45 TFSI, який має 261 кінську силу.

Додатковий (3900 доларів) 3,0-літровий шестициліндровий двигун з турбонаддувом 55 TFSI (стандартний для A6 Allroad) потужністю 335 к. с.

Повний привід Audi A6 2022 року є стандартним для всієї лінійки.

Версії Allroad і Avant мають майже однакову довжину і забезпечують більший задній багажник і більший простір.

Audi A6 оснащений стандартним набором функцій активної безпеки: в комплект входить автоматичне екстрене гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху, автоматичне дальнє світло і датчики паркування.

Адаптивний круїз-контроль з функцією допомоги в пробках і виявлення сліпих зон з попередженням про перехресний рух ззаду представлені в комплектації A6 Premium Plus.

Нагадаємо, розкішний кросовер Audi вперше потрапив на фото: як буде виглядати Q7 2022 року.

Раніше Politeka повідомляла, нове покоління Mitsubishi Outlander незабаром з'явиться в Україні: названа початкова ціна авто.

Також Politeka писала, Volkswagen Tiguan 2022 отримає безліч нових функцій: ексклюзивні фото кросовера.