Audi A6 2022 року мають незначні оновлення, що розширюють доступність пакетів і пропонують нові конструкції коліс і внутрішньої обробки.
Про це повідомляє автопортал "carsdirect.com".
Audi A6 2022 року буде доступний в трьох комплектаціях різних моделей: преміум, Преміум Плюс і Престиж.
Платформа середнього розміру варіюється від преміальної обробки седана, починаючи з 56 945 доларів, і доходить до RS 6 Avant, яка починається від 117 545 доларів.
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Audi A6 2022 року оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, позначеним як 45 TFSI, який має 261 кінську силу.
Додатковий (3900 доларів) 3,0-літровий шестициліндровий двигун з турбонаддувом 55 TFSI (стандартний для A6 Allroad) потужністю 335 к. с.
Повний привід Audi A6 2022 року є стандартним для всієї лінійки.
Версії Allroad і Avant мають майже однакову довжину і забезпечують більший задній багажник і більший простір.
Audi A6 оснащений стандартним набором функцій активної безпеки: в комплект входить автоматичне екстрене гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху, автоматичне дальнє світло і датчики паркування.
Адаптивний круїз-контроль з функцією допомоги в пробках і виявлення сліпих зон з попередженням про перехресний рух ззаду представлені в комплектації A6 Premium Plus.
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