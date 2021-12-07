Що змінилося в авто

Skoda Kodiaq 2022 року отримає величезні решітки радіатора і поліпшену аеродинаміку.

Про це повідомляє "completecar.ie".

Більш помітну решітку радіатора Skoda Kodiaq 2022 спереду доповнює новий, більш високий капот, перероблені бампери і більш тонкі світлодіодні фари.

Останні є стандартними, в той час як Skoda Kodiaq 2022 може бути вперше оснащеним повністю світлодіодними матричними фарами в якості опції.

Також з'явилися нові світлодіодні фари для задньої частини Kodiaq, більшість з яких отримують "динамічні" індикатори. В Skoda Kodiaq 2022 був застосований невеликий рестайлінг заднього бампера, а також новий глянсовий чорний спойлер на даху, встановлений по всій лінійці.

Нові декоративні смужки, контрастна строчка і кермові колеса підводять підсумок найбільш очевидним змінам в салоні Skoda Kodiaq.

Ергономічні сидіння, оббиті перфорованою шкірою, - це нова опція. Вони можуть нагріватися і вентилюватися, мати електричне регулювання і функцію масажу.

Skoda оснастила новий Kodiak новітнім інформаційно-розважальним програмним і апаратним забезпеченням Volkswagen Group з вбудованим eSIM.

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