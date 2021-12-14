Народні умільці змайстрували будинок на колесах в прямому сенсі слова - українець переробив старий "Запорожець" в справжнє житло, і незабаром незвичайна машина стала місцевою визначною пам'яткою.

Як повідомляє Politeka.net, українець, який раніше проживає в Запоріжжі, придбав ностальгічний ЗАЗ-968М і вирішив завжди возити комфорт за собою. Для цього він переробив стареньке авто в будинок на колесах. Кадри унікального авто опублікували на Youtube-каналі "kzi kzeo" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Українець переїхав до Білорусі і спочатку йому спати доводилося в автомобілі або в наметі, тому заради зручності він його переробив. Верхню частину кузова при розробці довелося прибрати, а все, що залишилося трохи збільшити в параметрах.

"Запорожець" 1993-го року виробництва було придбано більше 10 років тому, в далекому 2008-му році. Новий власник, який обожнює активний спосіб життя, вирішив модифікувати машину в туристичну.

Після переробки вийшов непоганий автодом, який отримав: ручну лебідку; капот, на якому можна розмістити стіл для приготування їжі; простий умивальник та малогабаритний гриль.

Крім того, всередині є газова плитка і намет на основі алюмінієвої розкладачки, а також баки для холодної і гарячої води, що нагрівається за рахунок температури масла, що надходить від масляного радіатора. Можна також прийняти душ, адже в "Запорожець" встановили компресор і шланг для душу.

Є в ньому також додаткова світлотехніка і спортивні засувки на капоті.

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