Казалось бы, мелочь. Абсурдная. Одна из тысяч подобных, авгиевым потоком захлестнувшая наши вечно вонючие конюшни... Ирина Луценко, жена лживенького экс-генпрокурора Луценко и экс-народный депутат выдаёт убийственный танец в лондонском торговом центре). С пандой. Мимишно так. Художественно. С легким издевательством, правда, над эстетикой и добрым вкусом

С обязательным последующим выкладыванием шок-видео в соц/сети. Чтобы в очередной раз подчеркнуть для нас фундаментальное правило нашей нынешней жизни. В которой есть безнаказанные «князья» и слишком много глупой человеческой «грязи». Так вот, чета Луценко, эти ярчайшие представители украинского new-барства, как бы отщлепали нас по тощим общественным щекам: «Смотрите, лошки, а мы ведь и взаправду самые настоящие короли этой жизни. Можем позволить себе все, что хотим, когда хотим и где хотим. В любом виде, в любой позе и в любой степени легкой придурочности. А вы - вечное электоральное лошье - продолжайте захлёбываться праведным ядом и требовать ответственной политики»...

... И смех такой яркий луценковский эхом стелиться по удивленной Темзе). А почему? Потому что справедливости опять не будет. Потому что чета Луценко идеально приспособились к месту и ко времени и хорошо усвоили главный неформальный закон Украины: наглей и забей, потому что наказания только для мелких)... Панда/стайл - это ведь и есть суть отношений между нашей управленческой «элитой» и сильно уставшим от ежедневного удивления обществом. Даже отставная элита может полностью вкушать прелести роскошной жизни. У них совсем не бывает печалей. Им не надо думать о вчерашнем. Им не зададут ни единого сложного вопроса. Катайся по миру. Устраивай пафосные вечеринки. Зажигай. Ищи свою панду и танцуй с ней...

... Глобальнее. Наш панда/стайл расшифровывается проще простого и суть его только в том, что, единожды попав в когорту избранных беспредельщиков с госстатусом, из нее уже не выпадешь. Да, возможно, не получится больше зайти на топ/должность генпрокурора. Хотя, кто сказал? У нас самые отпетые бездари по три/четыре раза возвращаются на министерские должности с повышением окладов. А иные самородки по шесть с лишним лет и вовсе отменно доят убыточные предприятия.

Панда/стайл - это гнать самую забубенную пургу и срывать аплодисменты идиотов. Как тот же Смелянский, всерьёз заявивший о 600 млн прибыли Укрпошти, 500 из которых оказались... прямой бюджетной дотацией). Панда/стайл - это кататься потом по миру, бравируя своим вычурным няшка-поведением, которое всегда смущает наших западных партнёров.

Они широко закрытыми глазами смотрят на танцы Луценко и понимают, что пьяные матрешки из постсоветского пространства - это навсегда. И с ними нет смысла серьезно что/то обсуждать. А ещё наших партнёров вечно мучает одна загадка: «почему в нищей стране, которая постоянно просит у нас денег, всегда так много гулящих эксов, устраивающих такие роскошные вечеринки?»)...

Михаил Подоляк, известный политтехнолог и политический обозреватель

Добавим, минувшей осенью Ирина Луценко досрочно прекратила свои полномочия народного депутата «по состоянию здоровья»