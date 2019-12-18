Долар 19: в обмінниках відбувається неймовірне, курс валют побив всі рекорди в Україні

Таких цифр українці не бачили вже давно

Долар почали скуповувати за рекордно низькою ціною у 19,3 грн

Вражаючі цифри можна було побачити на табло обмінника в аеропорту «Бориспіль». Там валюту у приїжджих скуповували за рекордно низькою ціною 19,3 грн за 1 долар. При цьому євро пропонують купити за 21,1 грн.

Відповідне фото опублікував телеграм-канал PavlovskyNews з посиланням на користувача Facebook Олександра Гончарова, який поділився фотодоказом на своїй сторінці.

Раніше ми писали про те, що курс долара в 2020 році може зіткнутися з цілим рядом проблем.

Як стверджують аналітики, курс долара по відношенню до гривні буде зміцнюватися в наступному році завдяки трудовим мігрантам та інвесторам, які продовжують скуповувати облігації.

Але є і такі прогнози, згідно з якими долар підніметься до позначки в 50 гривень. Як розповідає експерт Олександр Хмелевський, на курс може вплинути дефіцит торгового балансу, розмір якого становить майже 11 млрд доларів.

За словами аналітика, на тлі дефіциту з України почнуть іти закордонні інвестори, з-за чого гривня злетить вгору.

"Є велика ймовірність, що курс на кінець 2020 року буде понад 30 гривень за долар. А при негативному сценарії більш 50 гривень за долар", заявив економіст.

На курс долара, на думку фахівця Тараса Козака, може вплинути той факт, що РФ відмовиться продовжувати договір на транзит газу через Україну.

У цьому випадку бюджет України не отримає близько $2,5 млрд, що істотно позначиться на національній валюті.

"Ці долари потрапляли на міжбанківський валютний ринок і створювали пропозицію. В середньому десять мільйонів доларів кожен робочий день пропаде з пропозиції. Це може бути критично", - зауважив Козак.

Аналітик Михайло Федоров, в свою чергу, заявили, що на тлі сприятливої економічної ситуації курс долара в Україні може впасти до позначки в 21 грн/$.

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