З'явилося відразу кілька прогнозів щодо курсу долара напередодні новорічних свят та у 2020 році

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, в бюджеті курс долара по відношенню до гривні був закладений на позначці в 29 грн/$, але реальний курс сьогодні становить 23,33 грн/$.

Аналітики не сходяться в думці щодо майбутнього гривні. Хтось стверджує, що вона продовжить зміцнюватися, а інші прогнозують зростання долара на ринку.

За словами Вадима Іосуба, курс долара міг бути менше 23 гривень, якби НБУ не виходив на ринок і не скуповував валюту.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,1/23,3 грн", – озвучив свій прогноз експерт.

Спред між середньою купівлею і середньої продажем скоротився з 1,1% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою, тому, як прогнозує аналітик Андрій Шевчишин, в найближчі дні курс долара підніметься до 23,4-23,5 грн/$.

"Ринок знаходиться в розгубленості. Уряд заявив, що до кінця року зверне деякі виплати і приверне ще 10 млрд грн для покриття дефіциту бюджету до початку 2020 року. Така позиція може бути розцінена як передумова до слабкості гривні і розвороту ринку", – пояснив він і додав, що на курс долара в Україні позитивно впливає новину про підписання договору про транзит російського газу через нашу країну.

Не варто забувати, що курс долара в Україні може злетіти вгору після того, як західні інвестори захочуть отримати відсотки з проданих облігацій внутрішнього держборгу.

Раніше ми повідомляли про те, що політолог Юрій Романенко розніс валютну політику НБУ і передрік важкі наслідки для української економіки.

За його словами, різке падіння курсу долара в Україні стало реальною загрозою для національної економіки.

Державний бюджет не отримав десятки мільярдів надходжень через це, а Україна все більше потрапляє в спіраль ОВДП. Це загрожує падінням курсу гривні в майбутньому, яке неминуче.

Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.

Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.

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