З'явилося відразу кілька прогнозів щодо курсу долара напередодні новорічних свят та у 2020 році
Про це пише Обозреватель.
Як відомо, в бюджеті курс долара по відношенню до гривні був закладений на позначці в 29 грн/$, але реальний курс сьогодні становить 23,33 грн/$.
Аналітики не сходяться в думці щодо майбутнього гривні. Хтось стверджує, що вона продовжить зміцнюватися, а інші прогнозують зростання долара на ринку.
Екс-Nikita розсунула ноги і показала все, на що здатна: "Ого, яка..."
Спекотна екс-солістка «Серебро» блиснула «багатствами» в шкіряному корсеті: "Досить спокушати!"
Каменських показала всі свої принади в прозорому вбранні, Потап не стримався: "Шалена дівчинка"
Міс Україна задерла сукню і посвітила пікантними місцями на камеру: "Титул виправданий"
За словами Вадима Іосуба, курс долара міг бути менше 23 гривень, якби НБУ не виходив на ринок і не скуповував валюту.
"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,1/23,3 грн", – озвучив свій прогноз експерт.
Спред між середньою купівлею і середньої продажем скоротився з 1,1% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою, тому, як прогнозує аналітик Андрій Шевчишин, в найближчі дні курс долара підніметься до 23,4-23,5 грн/$.
"Ринок знаходиться в розгубленості. Уряд заявив, що до кінця року зверне деякі виплати і приверне ще 10 млрд грн для покриття дефіциту бюджету до початку 2020 року. Така позиція може бути розцінена як передумова до слабкості гривні і розвороту ринку", – пояснив він і додав, що на курс долара в Україні позитивно впливає новину про підписання договору про транзит російського газу через нашу країну.
Не варто забувати, що курс долара в Україні може злетіти вгору після того, як західні інвестори захочуть отримати відсотки з проданих облігацій внутрішнього держборгу.
Раніше ми повідомляли про те, що політолог Юрій Романенко розніс валютну політику НБУ і передрік важкі наслідки для української економіки.
За його словами, різке падіння курсу долара в Україні стало реальною загрозою для національної економіки.
Державний бюджет не отримав десятки мільярдів надходжень через це, а Україна все більше потрапляє в спіраль ОВДП. Це загрожує падінням курсу гривні в майбутньому, яке неминуче.
Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.
Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.
Також Politeka писала, що в обмінниках відбувається неймовірне, курс валют побив всі рекорди в Україні: долар 19.