Це відчує на собі кожен українець

Розмір державного боргу України всього за листопад збільшився майже на один мільярд доларів

Як повідомляє Politeka, цифри навела пресслужба Міністерства фінансів України.

«За місяць сума державного боргу і гарантованого державою боргу в еквіваленті у національній валюті зменшилася на 2,67% (у порівнянні з жовтнем) і досягла найнижчого за останні два роки рівня в 1 990 млрд грн. У той же час, еквівалент у доларах США виріс на 1,2%, до 82,83 млрд дол», - йдеться в документі.

Все, стверджують чиновники, спочатку року розмір державного боргу в національній валюті зменшився на 8,19%. При цьому в іноземній валюті різко виріс – на 5,75%.

Уточнимо, що збільшення цифр на собі відчують всі українці, оскільки виплатою державного боргу, в основному, займаються прості платники податків.

Як повідомлялося раніше, схожа сиутация і у вересні. Тоді сума держборгу зросла в доларовому еквіваленті на $1,03 млрд, або 1,26%, а в гривневому еквіваленті — зменшилася на 69,44 млрд грн.

При цьому зовнішній борг становив 1,6 трлн грн (58,06% від загальної суми) або 48,16 млрд доларів, внутрішній — 837,91 млрд грн (41,94% від загальної суми) або $347,79 млрд. Державний борг становить 1,758 трлнгрн (88% від загальної суми) або $73 млрд. Гарантований державою борг становить 239,74 млрд грн (12%) або $9,95 млрд.

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