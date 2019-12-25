Розмір державного боргу України всього за листопад збільшився майже на один мільярд доларів
Як повідомляє Politeka, цифри навела пресслужба Міністерства фінансів України.
«За місяць сума державного боргу і гарантованого державою боргу в еквіваленті у національній валюті зменшилася на 2,67% (у порівнянні з жовтнем) і досягла найнижчого за останні два роки рівня в 1 990 млрд грн. У той же час, еквівалент у доларах США виріс на 1,2%, до 82,83 млрд дол», - йдеться в документі.
Все, стверджують чиновники, спочатку року розмір державного боргу в національній валюті зменшився на 8,19%. При цьому в іноземній валюті різко виріс – на 5,75%.
Коханка Лазарєва залишилася без грудей після страшної операції: останні фото до нещастя
"Там сидять люди, їдять..": сестра Фріске виявила пам'ятник з могили Жанни в несподіваному місці
Секрет виховання дітей Кейт Міддлтон розкрито: мова тіла видала все
Наречена Баскова налякала зовнішнім виглядом, кадри "весілля" облетіли мережу: "ну і страшненька"
Уточнимо, що збільшення цифр на собі відчують всі українці, оскільки виплатою державного боргу, в основному, займаються прості платники податків.
Як повідомлялося раніше, схожа сиутация і у вересні. Тоді сума держборгу зросла в доларовому еквіваленті на $1,03 млрд, або 1,26%, а в гривневому еквіваленті — зменшилася на 69,44 млрд грн.
При цьому зовнішній борг становив 1,6 трлн грн (58,06% від загальної суми) або 48,16 млрд доларів, внутрішній — 837,91 млрд грн (41,94% від загальної суми) або $347,79 млрд. Державний борг становить 1,758 трлнгрн (88% від загальної суми) або $73 млрд. Гарантований державою борг становить 239,74 млрд грн (12%) або $9,95 млрд.
Нагадаємо, підвищення зарплат, слуги народу підготували кардинальні зміни.
Як повідомляла Politeka, тисячі українців можуть втратити пенсії, субсидії та пільги: Рада прийняла новий жорсткий закон.
Також Politeka писала, що підвищення зарплат на 40%: у Зеленського підготували сюрприз.