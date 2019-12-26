Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубинський вибухнув критикою на адресу глави Кабміну

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що завдяки новим газовим домовленостям між Україною і РФ протягом зими 2019/2020 ціна на газ для українців не виросте, а ціни в платіжках зменшаться.

У відповідь на це парламентарій заявив, що обіцянка Гончарука знизити тарифи на опалення для побутових споживачів – просто гра на публіку, пише Dubinsky.pro.

Дубинський вважає, що Кабінет міністрів, зменшуючи цифри в платіжках, продовжує наживатися на простих громадянах України.

зокрема, нардеп вказав на той момент, що Гончарук так аргументовано і не пояснив, чим обумовлена знижка на газ, відбувшись згадкою про сезонне здешевлення газу і подальше коригування тарифів.

Однак при цьому, зазначає Дубінський, голова Кабміну чомусь не згадав, що світові ціни на газ просіли ще в листопаді, а до того часу опалювальний сезон ще не розпочався на повну силу. І з'ясувалося, що газ, який на світовому ринку коштував 170 доларів, українці купували по 300. Виходить, що на зниження тарифів вплинула лише тепла погода, а не світові тенденції.

Виходячи з цього, маємо черговий популізм уряду, зазначає нардеп.

Раніше стало відомо, як українцям будуть нараховувати субсидії у поточному опалювальному сезоні. Гончарук запевнив громадян, що в бюджеті достатньо грошей на пільги і проблем з виплатами не очікується.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.