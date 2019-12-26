Стало відомо хто з українців має право вийти на пенсію у 50 років

В Україні право виходу на пенсію у 50 років мають особи, у яких є діти з інвалідністю, отриманою після 6 років або при народженні, про це повідомляє Politeka.net.

Інформація взята з видання "Пенсійний кур’єр" № 50 (864) у розділі "відповіді на питання".

В ПФУ вказали, що згідно з чинним законодавством, "право на призначення дострокової пенсії за віком мають матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, по досягненні 50 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років". У той же час, пункт 2.18 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій передбачає, що визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, який призначив допомогу. Також надається висновок лікарсько-консультаційної комісії, що дитина мала медичні показання для визнання інвалідності до досягнення 6 років, та/або висновок МСЕК про можливе настання інвалідності до 18 років, цей документ називається "висновок про час настання інвалідності".

Для дострокового виходу на пенсію органам ПФУ потрібно надати перераховані документи з установ охорони здоров'я та органів соціального забезпечення.

Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

У профільному міністерстві також заявили, що перший перерахунок буде проведений у січні 2020 року. Сума, яку перерахують, зарахують в якості оплати майбутніх платежів.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

Також Politeka писала, що українцям підвищили пенсії перед Новим роком: хто в списку щасливчиків.