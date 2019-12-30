В НБУ послабили гривню по відношенню до долара на 30 грудня

Національний банк України встановив на понеділок, 30 грудня, курс долара на рівні 23,68. Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу регулятора.

Курс Євро в понеділок, 30 грудня, буде 26,42.

До цього, 29 грудня, курс долара був на рівні 23,68 за одиницю. А євро на рівні 26,42. Такий показник був і 28 грудня. Адже торги не проводяться через вихідних днів. А до них гривня дуже сильно впала, адже долар був дешевше 22 гривень.

Раніше ми повідомляли, що в Україні очікуються нововведення щодо грошових переказів.

НБУ введе нові тарифи на послуги системи електронних платежів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора:

«Ми міняємо не просто розміри тарифів, але і філософію їх формування», – заявив директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк. Відомо, що нововведення будуть діяти починаючи з 24 березня 2020 року і поширюватися на тарифи на послуги системи електронних платежів.

Так за словами Нагорнюк, зараз особа платить за шість окремих послуг, що незручно, у тому числі стосовно витрат процедури.

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Політичний радник, перший заступник Національної громадської телерадіокомпанії України (2015-2017) Олександр Харебін прокоментував ситуацію з курсом гривні, який знизився на 30 копійок.

За словами Харебина, зниження курсу гривні пов'язане з тим, що, нарешті, уряд почув українців і початок правильно реагувати.

"Уряд і Нацбанк почули благання власників доларів, благання виробників продукції, які втрачають на ревальвації гривні, а також благання міністра фінансів, тому що на сьогоднішній день діра в бюджеті через ненадходження як раз від зміцнення гривні 40 млрд гривень", - сказав радник.

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