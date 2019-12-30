Стало відомо, на скільки зростуть пенсії уже з 1 січня 2020 року

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ПФУ.

Як відомо, 1 грудня 2019 року було збільшено розмір прожиткового мининмума.

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Через підвищення цього показника вже на початку наступного року буде проведено перерахунок пенсій, який торкнеться відразу 9,4 млн пільговиків.

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Як підкреслили в Пенсійному фонді, розмір пенсій збільшиться для 5,8 млн осіб.

Зокрема, розмір мінімальної пенсії виросте з 1564 до 1638 грн. При цьому збільшення не можна назвати істотним, оскільки більшість пенсіонерів отримають лише на 100 гривень більше.

Серед всіх є 18 тисяч "щасливчиків", у яких серйозно зростуть пенсії. Вже з 1 січня 2020 року вони будуть отримувати на 700 гривень більше.

У цілому, середня сума підвищення пенсій складе трохи більше 41 грн.

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Раніше ми повідомляли про те, що українці позбудуться пільг перед Новим роком. Нововведення набуло чинності ще 1 жовтня, проте позначилася в платіжках за комунальні послуги тільки зараз.

Як відомо, в Україні запрацювала верифікація одержувачів пільг, тому українці ризикують залишитися без виплат після масових перевірок.

Верифікацію будуть проводити в січні 2020 року, але за фактом вже зараз деякі компанії, не інформуючи користувачів, це роблять.

Згідно з останніми даними Міністерства соціальної політики, перед опалювальним сезоном майже 80 тисяч громадян не отримали пільги від держави, хоча подали відповідні документи в органи соцзахисту.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії