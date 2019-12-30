Російський "Газпром" і українська сторона підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі

Як передає Politeka.net, про це заявив заступника міністра юстиції України Іван Ліщина в Facebook.

Документ відкриває шлях до укладення довгострокових договорів на транспортування газу.

"Україна і "Газпром" підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі", - написав Ліщина.

Він також опублікував фотографію документа, на якому стоять підписи представника "Газпрому" Олени Бурмістрової та міністра юстиції України Дениса Малюськи.

Ліщина додав, що "підписання угоди відкриває шлях для укладання довгострокових договорів на транспортування газу між "Нафтогазом" і "Газпромом", до яких прагнула Україна".

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Росіяни готові продовжити транзит з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі терміном на рік, але при умовах:

відмова сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх предметних судових розглядів;

рішення Антимонопольного комітету України про накладення на «Газпром» штрафу за порушення економічної конкуренції повинні скасувати;

клопотання «Нафтогазу» про ініціювання Європейською комісією розслідування проти «Газпром» має бути відкликано.

Як відомо, позови українців стоять багатьох і багатьох мільярдів, у разі перемог України в напрямку юридичної арені, РФ ризикує втратити чимало.

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