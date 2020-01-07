Запуск нової програми був прорахований ще восени 2019 року

Нові виплати будуть призначені для сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях

Про це інформує Урядовий портал, передає Politeka.net.

Для організації виплат Кабмін створює спеціальну службу і буде навчати фахівців з соціальній роботі.

«Кваліфікована соціальна допомога, створена в соціальних спільнотах, повинна стимулювати такі сім'ї подолати складні життєві обставини і повернутися до активної економічної і соціального життя», — пояснив голова уряду Олексій Гончарук.

Відомо, що Кабмін змінює підходи надання допомоги таким сім'ям: буде запроваджено принцип «гроші ходять за людиною» — нарахування коштів буде відбуватися безпосередньо.

Більш того, запускається новий механізм соціальних виплат, який передбачає перехід від субвенції в програму всіх виплат.

Ефективна адресна соціальна підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах передбачена Програмою діяльності уряду, яку затвердили ще в вересні 2019 року.

Раніше ми розповідали про те, що українці будуть отримувати "другу" пенсію. У тому разі, якщо Рада затвердить запуск нового рівня системи, то накопичувальні пенсійні внески стануть обов'язковими для всіх категорій українців.

В документі прописано, що в цьому разі роботодавці будуть платити 2% від розміру заробітної плати працівників, а працюючі особи будуть платити внески в розмірі 1% від заробітної плати. При бажанні працівник може самостійно збільшити розмір своїх внесків.

Роботодавець, у свою чергу, зобов'язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками в до 5% від суми заробітної плати такого працівника.

В документі прописано, що учасники системи будуть мати право на одержання кошти пенсійних накопичень одноразових виплат, прискорених виплат, програмних виплат довічних пенсій.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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