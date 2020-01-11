Стало відомо, на які переваги одержувачі соцвиплат можуть розраховувати в 2020 році

Про це пише РБК-Україна.

Як відомо, після Нового року в Україні змінився механізм фінансування соціальних виплат від держави.

У Мінсоцполітики вже встигли порадувати українців і заявили, що в 2020 році отримувачів соцвиплат не доведеться чекати довго, іноді місяцями, щоб отримати законні пільги від держави.

Наприклад, очікування одноразової виплати при народженні дитини може становити до 30 днів, а коляски, ліжечка, підгузники купувати молодим батькам потрібно вже зараз.

Це пов'язано з тим, що Мінфін передає Мінсоцполітики контроль за частиною виплат населенню і перетворило їх з субвенцій у бюджетні програми.

В першу чергу, на переваги в 2020 році можуть розраховувати наступні категорії пільговиків:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,

малозабезпечені сім'ї,

виплати при народженні дитини,

одинокі матері,

пільговики, які отримують субсидії ЖКГ.

Завдяки змінам гроші з бюджету будуть швидше направлятися одержувачам пільг. Крім цього, держава зможе оперативніше реагувати на потреби населення і перерозподіляти між регіонами витрати.

Раніше ми розповідали про те, що українці будуть отримувати "другу" пенсію. У тому разі, якщо Рада затвердить запуск нового рівня системи, то накопичувальні пенсійні внески стануть обов'язковими для всіх категорій українців.

В документі прописано, що в цьому разі роботодавці будуть платити 2% від розміру заробітної плати працівників, а працюючі особи будуть платити внески в розмірі 1% від заробітної плати. При бажанні працівник може самостійно збільшити розмір своїх внесків.

Роботодавець, у свою чергу, зобов'язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками в до 5% від суми заробітної плати такого працівника.

В документі прописано, що учасники системи будуть мати право на одержання кошти пенсійних накопичень одноразових виплат, прискорених виплат, програмних виплат довічних пенсій.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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