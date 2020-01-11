Від внесків нікуди не втекти

З'явилися деталі пенсійної реформи, яка передбачає запровадження щомісячних внесків для українців

Про це пише РБК.

Як відомо, у разі запровадження "другої" пенсії українцям щомісяця доведеться платити додаткові внески в розмірі 1% від зарплати.

Законопроект № 2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", який був зареєстрований в Парламенті напередодні Нового року, передбачає обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

В документі сказано, що роботодавці будуть сплачувати 2% від розміру заробітної плати працівників, а працюючим особам доведеться платити внески у розмірі, як мінімум, 1% від заробітної плати.

При цьому українці можуть самостоятельство збільшити розмір щомісячних внесків, а роботодавцю в цьому випадку доведеться пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками у розмірі до 5% від суми його заробітної плати.

Для участі в системі співробітникові необхідно буде вибрати на сайті Центрального адміністратора пенсійного портфель - консервативний збалансований або динамічний. Також буде можливість подати заяву встановленого зразка органи Центрального адміністратора.

У тому випадку, якщо українець не зробить вибір, то система автоматично вибере йому пенсійний портфель.

У разі смерті учасника системи право власності на пенсійні заощадження переходять до його спадкоємців, а до "фатального дня" вони будуть вважатися його власністю і будуть зберігатися в банках, яких після запуску пенсійної реформи допустять до діяльності шляхом авторизації.

Раніше ми повідомляли про те, що у Володимира Зеленського проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні.

Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

«А потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», - додала соратниця президента.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії