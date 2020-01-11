З'явилися деталі пенсійної реформи, яка передбачає запровадження щомісячних внесків для українців
Про це пише РБК.
Як відомо, у разі запровадження "другої" пенсії українцям щомісяця доведеться платити додаткові внески в розмірі 1% від зарплати.
Законопроект № 2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", який був зареєстрований в Парламенті напередодні Нового року, передбачає обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення.
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В документі сказано, що роботодавці будуть сплачувати 2% від розміру заробітної плати працівників, а працюючим особам доведеться платити внески у розмірі, як мінімум, 1% від заробітної плати.
При цьому українці можуть самостоятельство збільшити розмір щомісячних внесків, а роботодавцю в цьому випадку доведеться пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками у розмірі до 5% від суми його заробітної плати.
Для участі в системі співробітникові необхідно буде вибрати на сайті Центрального адміністратора пенсійного портфель - консервативний збалансований або динамічний. Також буде можливість подати заяву встановленого зразка органи Центрального адміністратора.
У тому випадку, якщо українець не зробить вибір, то система автоматично вибере йому пенсійний портфель.
У разі смерті учасника системи право власності на пенсійні заощадження переходять до його спадкоємців, а до "фатального дня" вони будуть вважатися його власністю і будуть зберігатися в банках, яких після запуску пенсійної реформи допустять до діяльності шляхом авторизації.
Раніше ми повідомляли про те, що у Володимира Зеленського проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні.
Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.
Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.
«А потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», - додала соратниця президента.
Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.
Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат
Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії