Політик один з небагатьох в Україні, хто проти відкриття земельного ринку

Голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не дає відкрити ринок землі, щоб на ньому заробили спекулянти

Медведчук один з небагатьох депутатів, хто виступає проти відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні. Про це розповів політолог Тарас Чорновіл, передає Replyua.

Експерт додає, що депутати від ОПЗЖ активно шукають гальмівні механізми в Законі про відкриття ринку землі, що, як Чорновіл заявляє, не дасть спекулянтам і зацікавленим особам отримати доступ до "годівниці".

Віктор Медведчук відповідаючи на питання про пропозицію партії "Слуги народу" щодо внесення змін у Закон про ринок землі повідомив, що таким чином влада хоче перекреслити право законодавчої ініціативи для нардепів.

«…У партії влади і в монобільшості в парламенті є своя лінія поведінки. Вони внесли зміни, пропонують внести зміни до регламенту, якими, по суті, перекреслити право законодавчої ініціативи передбаченої конституцією для народних депутатів, спростити процедуру прийняття рішення про внесення змін, виправлень у ті чи інші законодавчі акти для того, щоб якщо є 226 голосів, спростити процедуру прийняття будь-якого закону. Ми, безумовно, виступаємо проти цих змін в закон, але, до всього іншого, незважаючи на те, що це питання не стоїть сьогодні на порядку денному, це питання буде обговорюватися», – додав Медведчук.

Раніше повідомлялося, що Медведчук заявив, що пропозиція про відкриття ринку земель сільгосппризначення не може бути внесено на розгляд Ради в другому читанні, поки її не розглянуть у комітеті з питань аграрної та земельної політики, як того вимагає регламент і Закон України.



