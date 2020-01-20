Держфінмоніторинг повідомив про позитивні результати роботи за 2019 рік

Про це йдеться на офіційному порталі відомства.

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, за 2019 рік Держфінмоніторингом підготовлено 893 матеріали (з них 503 узагальнених матеріалів та 390 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:

- органів прокуратури 117 матеріалів (з них 40 узагальнених матеріалів та 77 додаткових узагальнених матеріалів);

- Державної фіскальної служби України 218 матеріалів (з них 158 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);

- органів внутрішніх справ 173 матеріали (з них – 149узагальнених матеріалів та 24 додаткових узагальнених матеріалів);

- Служби безпеки України 215 матеріалів (з них – 104 узагальнених матеріали та 111додаткових узагальнених матеріалів);

- Національного антикорупційного бюро України 155 матеріалів (з них – 41 узагальнений матеріал та 114додаткових узагальнених матеріалів);

- Державного бюро розслідувань 15 матеріалів (з них – 11 узагальнених матеріалів та 4додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 92,2 млрд гривень.

Держфінмоніторингом приділяється особлива увага розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, протягом 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 211 матеріалів (47 узагальнених матеріалів та 164 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до:

- Національного антикорупційного бюро України 155 матеріалів (з них – 41 узагальнений матеріал та 114додаткових узагальнених матеріалів);

- органів прокуратури України 38 матеріалів (з них – 1 узагальнений матеріал та 37додаткових узагальнених матеріалів);

- Служби безпеки України 14 матеріалів (з них – 4 узагальнених матеріали та 10додаткових узагальнених матеріалів);

- органів фіскальної служби України 3 матеріали (з них – 1 узагальнений матеріал та 2 додаткових узагальнених матеріалів);

- органів внутрішніх справ 1 додатковий узагальнений матеріал.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 41,8 млрд гривень.

Використовуючи власну практику та з урахуванням інформації інших учасників національної системи фінансового моніторингу, Держфінмоніторингом підготовлено та оприлюднено типологічне дослідження на тему «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів».

Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, протягом 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 106 матеріалів (з них – 38 узагальнених матеріалів та 68 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, в тому числі:

- 34 матеріали (з них – 1 узагальнений матеріал та 33додаткових узагальнених матеріалів), пов’язаних із здійсненням фінансових операцій фізичними особами, ідентифікаційні дані яких співпадають з ідентифікаційними даними осіб, включеними до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

- 15 матеріалів (з них – 6 узагальнених матеріалів та 9 додаткових узагальнених матеріалів), пов’язаних із здійсненням фінансових операцій особами, включеними в додатки до рішень Ради національної безпеки і оборони України (введених в дію Указами Президента України від 15.05.2017 №133/2017, від 21.06.2018 №176/2018 та від 19.03.2019 №82/2019);

- 9 узагальнених матеріалів, пов’язаних із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава Іраку та Леванту» або інших екстремістських груп;

- 48 матеріалів (з них – 22 узагальнені матеріали та 26 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрами у фінансуванні незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

З 106-ти переданих матеріалів, 32 матеріали містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.

Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань.

У 48 випадках (матеріалах) заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,7 млн гривень.

З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом звітного періоду, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL (далі – План дій). Так, Держфінмоніторингом забезпечено узагальнення інформації, наданої державними та правоохоронними органами про хід виконання Плану дій та направлено зведену інформацію до Кабінету Міністрів України.

Водночас, Держфінмоніторингом забезпечувалися заходи з підготовки усіма зацікавленими державними органами першого звіту про прогрес України за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.

На 58-му засіданні Комітету MONEYVAL, що відбувалось з 15 по 19 липня 2019 року у м. Страсбург (Французька Республіка), українською делегацією на чолі з Держфінмоніторингом представлено вищезгаданий перший звіт про прогрес, який був затверджений Комітетом 18 липня. Затвердження цього звіту стало підтвердженням схвалення міжнародною спільнотою кроків, що здійснює наша держава у сфері підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу.

Водночас, важливість сфери фінансового моніторингу у безпеці держави було підтверджено уведенням до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Голови Держфінмоніторингу І.Б. Черкаського.

Також, упродовж 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 53 координаційних нарадах із зацікавленими державними органами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, було підписано Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним інститутом стратегічних досліджень.

1 квітня 2019 року з Державним агентством з питань електронного урядування підписано Угоду про підключення до систем електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та з метою приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення 13 вересня 2019 року було підписано договір «Про приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації».

25 червня 2019 року укладено Меморандум про взаємодію та співпрацю з організацією «Ю-КОНТРОЛ» щодо започаткування використання Держфінмоніторингом сервісу YouControl.

18 липня 2019 року із зацікавленими державними органами та громадськими організаціями підписано Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Варто зазначити, що у квітні 2019 року команда, яка була сформована за лідерством Держфінмоніторингу, з ідеєю «Механізм перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ)» під назвою «ДО100%ВІРНО» стала переможцем та отримала премію «Найбільш інноваційне рішення» за підсумками пілотної Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab).

Крім того, для покращення аналітичної роботи Служби та ефективної протидії корупційним правопорушенням Держфінмоніторингом були підписані 18 жовтня 2019 року Меморандум про співпрацю та передачу копії інформаційної бази даних «Відкритий реєстр національних публічних діячів України» з Громадською організацією «Центр протидії корупції», 15 листопада 2019 року Протокол автоматизованого доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Протокол автоматизованого доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також, в частині координації співпраці з державними органами, громадськістю та приватним сектором, Держфінмоніторингом організовано проведення засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, засідань та установчого засідання з формування нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ та об’єднаного засідання банківської та небанківської Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також Робочої групи з секторальних оцінок ризиків.

26 квітня 2019 року Головою Державної служби фінансового моніторингу України Черкаським І.Б. представлено публічний звіт про підсумки діяльності Служби за попередній рік.

Водночас, з метою покращення інформаційної взаємодії з громадськістю запрацював новий вебпортал Держфінмоніторингу за інтернет-адресою: http://fiu.gov.ua . Новий вебпортал доступний для користувачів з порушенням зору та наразі функціонує у ВЕТА режимі.

У рамках законодавчих ініціатив, Держфінмоніторингом протягом звітного періоду продовжувалася робота щодо супроводження, розробленого за участю Держфінмоніторингу, проєкту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який 06 грудня 2019 року був прийнятий Верховною Радою України у другому читанні і в цілому та 28 грудня офіційно оприлюднений.

Вказаний Закон направлений на імплементацію в законодавство України вимог Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 року «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує перекази», а також впровадження рекомендацій зазначених в Звіті експертів Комітету Ради Європи MONEYVAL, наданих за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, який затверджений на 55-му Пленарному засіданні MONEYVAL.

Також, Держфінмоніторинг забезпечив координацію проведення другого раунду Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на підставі оновленої у 2018 році Методики.

Презентація Звіту про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму відбулась 20 грудня 2019 року у Держфінмоніторингу.

У рамках методологічної роботи, протягом 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 95 освітніх заходах, участь в яких взяли понад 3370 осіб.

В напрямку міжнародного співробітництва взято участь, зокрема, у:

- у спільному експертному засіданні FATF та MONEYVAL (м. Тель-Авів, Ізраїль);

- у засіданнях Робочих груп та 26-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР) у м. Гаага, Королівство Нідерланди;

- 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL);

- складі виїзної місії взаємної оцінки MONEYVAL Словацької Республіки у сфері боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), в рамках 5-го раунду оцінок MONEYVAL;

- презентації нового спільного проєкту технічної допомоги ЄС та Ради Європи «Посилення заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні», в якому Держфінмоніторинг стане ключовим бенефіціаром та реципієнтом проєкту;

- 59-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

20 грудня 2019 року відбулась зустріч Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського та Президента Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбети Франкув-Яскевич.

Також, Держфінмоніторингом у звітному періоді підписано Меморандуми про взаєморозуміння у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму із ПФР Держави Кувейт, Республіки Австрія та Заяву про співробітництво з ПФР Японії.