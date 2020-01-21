Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський розповів, як українці грошима зі своїх кишень платять за відносну стабільність бюджету

Про це він заявив у відео, яке опублікував на своєму Youtube-каналі DubinskyPro. (Щоб подивитися – проскрольте вниз)

«Національний банк опублікував структуру золотовалютних резервів країни. Виявилося, що 85% золотовалютних резервів країни – валюти на чорний день, яку контролює Національний банк, для того, щоб виплачувати зовнішній борг, виплачувати стабільність гривні, погашати зобов'язання українських державних структур, боротися з шоками. Подушка безпеки – зотовалютный запас. 85 відсотків – це цінні папери з вищим рейтингом прибутковості», - розповів Дубинський.

При цьому він зазначив, що у світі існують тільки одні папери з вищим рівнем дохідності. Це казначейські зобов'язання США.

«Розумієте, в чому промінчик позитиву і добра в цій всій історії? У тому, що виявляється, що 85% наших резервів валютних ми зберігаємо в зобов'язання казначейства США. Що це означає, якщо ви не зрозуміли? Вся історія про те, що нам дуже потрібні кредити, потрібні, як повітря, щоб відновлювати свою економіку, щоб залучати інвестиції», - додав нардеп.

Дубинський пояснив, що така ситуація насправді дуже невигідна Україні.

«Ми ці отримуємо кредити у валюті, і не інвестуємо собі в економіку, а інвестуємо у зовнішній борг США, фінансуючи бюджетний дефіцит. Тобто всі ці підвищення тарифів на газ, ринкові ціни, історії з підвищенням пенсійного віку, з продажем землі, розпродажем держпідприємств, без яких нам не дадуть кредит – це все для того, щоб позичити грошей у інвесторів. Під 7%, під 11% річних, під 13% річних… І ми ці борги формуємо для того, щоб купити облігації США під 0,5%», - зазначив він.

«тобто ми беремо гроші у інвесторів під 13% річних, а віддаємо їх Штатам під 0,5%. 12,5% - це наш з вами рахунок за доходи бюджету… Ми як лох-посередник. Збираємо гроші зі всього світу дорого, і віддаємо їх Штатам на фінансування бюджетного дефіциту дешево», - підсумував Дубинський.

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