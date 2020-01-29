НБУ більше не готовий підтримувати зміцнення гривні, а його тактика на міжбанку змінилася, пише портал Мінфін

В ході торгової сесії 28 січня, з ранкових стартових котирувань в районі 24,61/24,65 долар рвонув вгору і а завершилися торги рівнем 24,74/24,77. Таким чином гривня втратила свої позиції на 13 копійок.

Експерт зазначає, що гра «на підвищення» з боку українських гравців ринку і спекулянтів була підтримана нерезидентами. Сприяло здешевленню гривні зростання попиту на долар з боку імпортерів і незначно пропозицію.

При цьому експерт відзначає і зміну тактики НБУ, який не прагне погасити скачки долара і дає гривні девальвувати.

"Якщо раніше він при бажанні погасити стрибки курсу виходив з продажем долара на початку сесії і цим відразу збивав гру «на підвищення», то зараз він чекає піку котирувань (що знижує попит на валюту, так як частина клієнтів знімає свої заявки, а частина продавців при цьому виходить на торги з продажем за більш привабливим курсом) — і лише тоді виходить з декларативної продажем долара за високою ціною", - зазначив експерт

Така поведінка НБУ не заважає спекулянтам задирати курс, а з іншого дозволяє регулятору економити на валютних інтервенціях, або продавати валюту дорожче.

Нагадаємо, що згідно поданих цифр, в останній місяць 2019 держборг України в доларовому еквіваленті збільшився на 1,54 млрд доларів порівняно з листопадом. При цьому всього за рік сума боргу зросла на 6,05 млрд доларів.

У свою чергу, в гривневому еквіваленті держборг України за грудень збільшився на 7,46 млрд грн.

Проте, не варто забувати і про різке зростання гривні по відношенню до долара, який також вплинув на обсяг держборгу нашої країни в гривневому еквіваленті. Так, за 2019 рік сума держборгу в цілому скоротилася з 2,168 млрд грн до 1,998 трлн грн (на 170,17 млрд грн).

Нагадаємо, держборг України різко зріс всього за місяць, долар вирішив відігратися.

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