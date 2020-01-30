Курс валют в Україні на 30 січня спровокує справжню паніку, оскільки долар і євро наблизяться до психологічної позначки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

За 100 доларів сьогодні потрібно буде викласти 2498,91 гривень (+12,87). Слідом за ним поповзе вгору і євро – за 100 купюр доведеться віддати цілих 2732,53 гривні (+11,68).

Як повідомлялося раніше, НБУ більше не готовий підтримувати зміцнення гривні, а його тактика на міжбанку змінилася.

В ході торгової сесії 28 січня, з ранкових стартових котирувань в районі 24,61/24,65 долар рвонув вгору і а завершилися торги рівнем 24,74/24,77. Таким чином гривня втратила свої позиції на 13 копійок.

Експерт зазначає, що гра «на підвищення» з боку українських гравців ринку і спекулянтів була підтримана нерезидентами. Сприяло здешевленню гривні зростання попиту на долар з боку імпортерів і незначно пропозицію.

При цьому експерт відзначає і зміну тактики НБУ, який не прагне погасити скачки долара і дає гривні девальвувати.

"Якщо раніше він при бажанні погасити стрибки курсу виходив з продажем долара на початку сесії і цим відразу збивав гру «на підвищення», то зараз він чекає піку котирувань (що знижує попит на валюту, так як частина клієнтів знімає свої заявки, а частина продавців при цьому виходить на торги з продажем за більш привабливим курсом) — і лише тоді виходить з декларативної продажем долара за високою ціною", - зазначив експерт.

Нагадаємо, держборг України різко зріс всього за місяць, долар вирішив відігратися.

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