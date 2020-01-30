Бажаючим придбати іномарку українцям істотно полегшили життя, пише Politeka.net

Українським автомобілістам істотно полегшили розмитнення іномарок при ввезенні. Всі процедури тепер доступні онлайн. Спрощення процедури дозволить власникам авто заощадити на послугах митних брокерів і зробить весь процес більш прозорим.

Сервісом можна скористатися на сайті Державної митної служби України у новому розділі "Ввезення легкового автомобіля".

У особистому кабінеті на сайті кожен охочий може створити декларацію, після чого залишиться тільки відслідковувати її поточний статус.

Послуга дає можливість перевести в цифровий вигляд все спілкування з митниками. Важливим моментом є те, що при реєстрації слід внести заставу за розмитнення автомобіля.

Раніше ми писали, що растоможка авто є однією з найбільш корупційних сфер в Україні. Так, деякі співробітники Одеської митниці організували схему вимагання з громадян. За безперешкодне оформлення авто із США вони ввели систему поборів.

З'ясувалося, що вартість "послуг" зловмисників залежала безпосередньо від класу автомобіля і становила від 50 до 500 доларів за кожен.

Тільки на одному митному пункті щомісячний "тіньовий доход" митників становив в середньому від 10 000 до 15 000 доларів США. Це в десятки разів їх офіційної заробітної плати.

Також ми писали, що очікується новий приплив "евроблях" в Україну. Восени 2020 року в Німеччині заборонять більше 10 мільйонів автомобілів. Справа в тому, що в силу вступить закон, який забороняє використовувати на території країни машини стандарту Євро-5.

Експерти вважають, що незабаром заборона на дизельні автомобілі пошириться далеко за межі Німеччини, що з кожним роком буде погіршувати ситуацію в нашій країні.

Нагадаємо, ідеальне авто «евробляхера» виставили на продаж.

Як повідомляла Politeka, евробляхеры почали благати про допомогу.

Також Politeka писала, що в Україні почали полювання на евробляхеров: число жертв зростає.