Керівники «Нафтогазу» за рік заробляють в середньому майже по чотири мільйони гривень

Про те, скільки насправді отримують керівники української газової компанії, йдеться в результатах фінансової перевірки, проведеної незалежним аудитором «Делойт енд Туш ЮСК». У своєму дослідженні експерти спиралися на дані з офіційного сайту «Нафтогазу».

Як з'ясувалося, в 2018 році середня чисельність провідного управлінського персоналу на чолі з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим становила 6 членів правління і 9 директорів напрямків.

Ці люди в середньому заробляли за місяць по 3 мільйона 787 тисяч грн на одну людину. Їх середня річна зарплата становила 45 мільйонів 499 тисяч грн. Всього ж за рік сума всіх витрат на цих осіб склала 681,736 мільйона грн.

У той же час, зарплата кожного менеджера окремо залишається невідомою, оскільки ця сума, а також премії і бонуси, нараховується індивідуально виходячи з посади та умов контракту.

Раніше тема космічних зарплат керівництва «Нафтогазу» вже неодноразово привертала увагу українців. Так, ми писали про те, що глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв вразив різкою заявою.

В Давосі він заявив, що щоб не було питань до його зарплат і премій - потрібно повернути гроші "Газпрому". Мова, судячи з усього йде про кошти, які Україна отримала в рамках Стокгольмського арбітражу.

"Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату – взяти $5 млрд, які ми отримали від "Газпрому", і "Газпрому" їх повернути назад. Сказати: "У нас так багато заробляють на цьому, що ми їх повертаємо". І не буде ніяких питань бонусів. Найпростіший шлях. Серйозно", - цинічно висловився чиновник.

Розповідати при цьому про розмір своєї зарплати, а також коментувати розмір зарплат колег Коболєв не став. Нагадаємо, відомий український юрист і блогер Михайло Шнайдер порахував сумарну зарплату Коболєва. Виявляється, за останні 5 років Коболєв отримав 800 000 000 гривень із державної скарбниці.

Нагадаємо, "космічні" платіжки за газ розгнівали українців, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, цинічна витівка Коболєва розлютила українців.

Також Politeka писала, що Коболєв з премією 1 млрд. вразив цинізмом: «Так багато заробляють, що…».