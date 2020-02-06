Вже в березні цього року підвищаться пенсії, у зв'язку з індексацією
Про це повідомляє znaj.ua з посиланням на одне з українських видань.
Виплати пенсіонерам у цьому році підвищаться в три рази, внаслідок індексації та підвищення мінімальних виплат.
Перше підвищення буде проведено вже в березні в результаті автоматичної індексації. В останній врахують рівень середньої зарплати і зміни середньої зарплати по Україні за минулий рік (у 2020 році - показник 9476 грн 84 копійки).
Індексація пройде за формулою: 50% інфляції + 50% зміни середньої зарплати за минулий рік.
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За словами експертів, після перерахунку виплати в середньому зростуть на 12-15%.
Першого липня пройде перерахунок з підвищенням прожиткового мінімуму. Найменша пенсія підвищиться до позначки - з 1638 грн до 1712 грн. 1 грудня 2020 року мінімальний розмір виплат буде збільшено на 57 грн, і до кінця року складе 1769 грн.
Раніше прес-служба Мінсоцполітики повідомляла, що з січня розмір максимальної пенсії складе 16380 гривень, з 1 липня 2020 року - 17120 гривень, а з 1 грудня 2020 року - 17690 гривням.
Державним бюджетом передбачено підвищення пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, а також людям з інвалідністю (для I групи - на 235,8 гривні, ІІ групи – на 209,6 грн, III групи – на 189,95 грн).
Раніше ми писали, що на початку року президент Володимир Зеленський анонсував активне зростання пенсій.
Гарант заявив, що Україна не зможе відразу всім підняти пенсії, але деякі пільговики отримають надбавки в розмірі від 400 до 1100 гривень.
Варто відзначити, що планка для надбавок пенсій за віком буде знижуватися до 75, а далі і до 70 років. Внаслідок 2020 року на підвищення пенсій можуть розраховувати пенсіонери від 70-річного віку.
Нагадаємо, гостра демографічна криза в Україні призведе до того, що пенсійний вік доведеться підвищувати.
Виявляється, на пенсію виходить покоління, яке за чисельністю в півтора рази більше, ніж молодь, яка виходить на ринок праці.
Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.
Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.
Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.