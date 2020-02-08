Стало відомо, чому українцям доведеться платити за комуналку за новими розцінками

Про це йдеться в матеріалі видання Сьогодні.

Як відомо, 5 лютого Кабмін ухвалив постанову про підвищення тарифів на воду для українських споживачів на 20%.

Тепер у нову вартість були включені вартість кубометра, завищені втрати води через діряві мережі та інші витрати. А тарифи будуть відрізнятися один від одного в регіонах.

Найбільше зростання у грошах було зафіксоване в Кропивницькому, куди, за словами місцевих властей, доставляють воду з відстані 120 км. Самий незначний ріст тарифів у Києві – всього 2,17 грн/куб. м.

Експерт Дмитро Марунич запевняє, що зростання ціни залежить також і від кількості споживачів: чим їх більше в населеному пункті, тим в грошах менше підвищення тарифу.

Аналітики практично одноголосно стверджують, що тарифи на воду періодично підвищувати треба. За словами Євгена Маглеванного, в тариф входить зарплата працівників водоканалів, витрати на очищення води, щоб її можна було пити (вартість реагентів), транспортування, податки, відрахування на поточний ремонт обладнання та амортизаційні відрахування (закупівля нового обладнання), прибуток. Тому українцям час від часу доводиться платити за послуги за новими тарифами.

За нормативами водоканали мають право закладати в тарифи до 30% втрат води при транспортуванні. При цьому через зношеність труб в деяких регіонах втрати доходять до 45% – майже половина. Тобто, практично кожна третя гривня йде на оплату "втрат" при транспортуванні води.

"Нібито великі втрати – це узаконений спосіб стягування додаткових грошей зі споживачів послуг, так як перевірити, скільки кубометрів води відпущено водоканалом кожному конкретному будинку і скільки з них насправді дійшло до загальнобудинкового лічильника, неможливо. Так можна до безкінечності підвищувати тарифи, не вкладаючись у модернізацію мереж, адже чим дорожче кубометр води, тим більша сума на "втрати", - запевняє експерт Андрій Нікончук.

З такою думкою згоден і аналітик Дмитро Марунич, який закликає замінити застарілу методику розрахунку тарифів на сучасну, яка стимулює постачальників послуг економити.

За його словами, на сьогоднішній день водоканали отримують прибуток у відсотках від обсягу наданих послуг в грошах, тому вони зацікавлені регулярно підвищувати тарифи для простих споживачів, а не вкладати гроші в модернізацію обладнання.

Раніше ми розповідали про те, що українці будуть по-новому платити за газ. Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, українці скоро будуть отримувати тільки одну платіжку за газ, яку внесуть плату за доставку палива і його використання.

"Дві платіжки - це правильний крок, але дійсно, вірніше було б, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ", - додав прем'єр, виступаючи в Парламенті.

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.