Курс валют в Україні 9 лютого підступно затаїться, після чого очікується рішучий наступ гривні

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, 100 доларів обійдуться вам в 2457,94 гривні. А за 100 євро доведеться викласти 2704,35 гривень.

Проте вже в понеділок, 10 лютого, очікується зміцнення національної валют. За 100 доларів, доведеться віддати 2453,7 гривень. А за 100 євро потрібно буде викласти 2690,48 гривень.

Раніше повідомлялося, що з-за епідемії коронавіруса, яка погубила вже більше 300 чоловік, може початися новий світовий криза.

Як стверджують експерти, з-за нового світового кризи з ринку почнуть іти багато інвесторів, що спровокує зупинку міжнародних інвестиційних проектів.

"Все це сильно вдарить по економіці України. У підсумку багато експерти проводять паралель з 2008 роком, коли курс гривні обвалився майже на 40% з-за світової кризи", - говорилося в повідомленні.

На тлі епідемії коронавіруса аналітики також прогнозують продовження падіння національної валюти, незважаючи на зусилля українських чиновників.

"Багато експертів прогнозують продовження падіння курсу української гривні, хоча чиновники будуть намагатися в лютому утримати курс гривні до долара на позначки 25.5 – 26 гривень", - також повідомляли українцям.

Також ми розповідали про те, що з-за епідемії коронавіруса в Китаї на багатьох сировинних та фінансових ринках зараз спостерігається падіння цін.

В першу чергу страждає економіка тих країн, які тісно пов'язані з Китаєм. Першим постраждав ринок металу, так як саме Китай є найбільшим його споживачем. Знижуються ціни на мідь, сільськогосподарську продукцію, нафту. Все це відбувається на фоні скорочення транспортних перевезень.

Нагадаємо, долар і євро летять на дно, курс валют знову здивує українців.

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