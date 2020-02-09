Середня зарплата в Україні поки що не дотягує навіть до 11 тис. гривень, в той час як для щастя українцям потрібно більше 19 тис

Про це пише "Сегодня"

Дослідження компанії R&B Group показало, що українцям для нормального життя хотілося б заробляти 19 275 грн. У той же час реальна середня зарплата в країні становить 10 679 грн.

Проте представники ряду професій в Україні отримують в середньому навіть більше 19 тис грн. Так, згідно з даними Держстату, у грудні 2019 року в чотирьох сфера економіка зарплата була вище або на рівні 19 275 грн.

Мова йде про авіаційний транспорт, де середній дохід досяг 28 600 грн. У сфері інформаційних технологій офіційно співробітники отримують близько 19 634 грн, а у фінансовому секторі – 22 198 грн.

Також планку в 20 тис. подолала сфера держуправління і оборони – 20 360 грн. Трохи менше української "зарплати мрії" отримали у грудні працівники професійної, наукової і технічної діяльності – 17 534 грн.

Найгірше справи йдуть у кур'єрів і листонош, де середня зарплата складає всього 6624 грн. Не надто краще почувають себе у сфері громадського харчування – 7280 грн, і в охороні здоров'я і соцдопомоги – 8505 грн.

При цьому між регіонами традиційно зберігається велика різниця в оплаті праці. Найбільше роботодавці готові платити в Києві, де понад 19 000 грн також отримують менеджери з продажу, кваліфіковані слюсарі, сантехніки, а також водії.

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