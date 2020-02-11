Націоналізований ПриватБанк не хоче допомагати клієнтам у боротьбі з шахраями

Про це у своєму негативному відгуку написав незадоволений клієнт на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, шахраї змогли змінити на його карті фінансовий номер, після чого вивели звідти круглу суму грошей.

"Шахраї за допомогою дубліката сім карти через Приват24 вкрали 30 тисяч кредитних грошей, і близько 9500 зарплатних (змінили фінансовий номер ). Переводили спочатку на створену ними інтернет карту, а потім, як сказали мені в банку, що вони не можуть надати мені цю інформацію. Гроші переказували приблизно по 1000 раз в 30 секунд, обчистили під нуль", - розповідає незадоволений клієнт.

Він також зазначив, що ПриватБанк нараховує йому відсотки і пеню на вкрадені кошти і всіляко ігнорує довідку з реєстру досудових розслідувань.

"В банк приніс витяг з реєстру досудових розслідувань. Але їм це не привід не нараховувати мені відсотки пеню і дзвонити кожен день. Служба безпеки, я так зрозумів розбиратися не хоче, їм легше з мене вибивати гроші, які у мене вкрали!", - резюмував незадоволений клієнт у своєму відгуку.

"Банк зацікавлений в тому, щоб оберігати своїх клієнтів від шахрайських дій і завжди працює спільно з правоохоронними органами для розшуку і затримання зловмисників, які скоюють протиправні дії щодо клієнтів банку, але, на жаль, в описаній Вами ситуації банк обмежений у своїх можливостях. Настійно рекомендуємо з відповідною заявою звернутися в правоохоронні органи, які можуть отримати за оформленими у відповідності з чинним законодавством запитом усю необхідну інформацію", - відреагував на скаргу представник Приватбанку в коментарях.

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