Стало відомо, кому в березні перерахують пенсії

Про це пише Uazmi.

Відповідно до законодавства, індексація пенсій в Україні проводиться в автоматичному режимі.

Цей процес проводиться для того, щоб люди, які виходили на пенсію раніше, не отримували виплати від держави фактично на рівні прожиткового мінімуму.

Індексація пенсій проводиться за спеціальною формулою, яка враховує стаж, розмір зарплати, 50% від суми зростання середньої зарплати в Україні за минулі три роки і 50-відсотковий коефіцієнт зростання споживчих цін за минулий календарний рік.

В середньому, після кожного перерахунку пенсії виростають на 8-12%.

Чергове підвищення виплат заплановане на березень 2020 року, коли буде проведено перерахунок допомог, які розраховували, виходячи з показника середньої зарплати по країні у 3764 грн: страхові пенсії, призначені за Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (за віком, по інвалідності, за втрати годувальника, за вислугою років), та пенсії військовослужбовців строкової служби.

Крім цього, на підвищення пенсій можуть розраховувати і чорнобильці-ліквідатори, які отримують виплати, призначені за Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», і які розраховані, виходячи з показника середньої зарплати за країні за 2006 рік — 928 гривень.

Раніше ми розповідали про те, що Україну чекає катастрофа з пенсіями. Так як з кожним роком в Україні кількість пенсіонерів збільшується, то з часом брак робочих рук буде зростати.

Це пов'язано з тим, що людей, які народилися в 90-х і 2000-х роках в півтора рази менше, ніж людей старшого покоління, Це означає у майбутньому країну чекає катастрофічна ситуація з пенсіями.

Таким чином, до 2050 року українців стане менше на 28%, а частка українців старше 60 становитиме 32%. Все це несе в собі серйозні виклики для ринку праці, пенсійної системи, медицини та інфраструктури.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.